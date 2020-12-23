شرطة معبر كرم أبو سالم تُنهي خلافاً مالياً بقيمة 7700 شيكل

غزة- الرأي

أنهى مكتب الشكاوى التابع لقسم الأمن والعمليات في شرطة معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، خلافاً مالياً بين شركتين نقل تعملان داخل المعبر بقيمة 7700 شيكل.

وأوضح مدير شرطة معبر كرم ابو سالم المقدم هيثم موسى أنه بناءً على الشكوى المقدمة من احدى شركات النقل ضد شركة أخرى تعملان على نقل البضائع من المعبر وهما شركة "أ.ش" ، وشركة "أ.ع" على خلاف مالي بقيمة 7700 شيكل وهي عبارة عن أجرة نقل بضائع، تم استدعاء مندوبين الشركات إلى مكتب الشكاوي لمحاولة إنهاء الخلاف بينهم.

وقال موسى "بعد جهود ضباط مكتب الشكاوى لدي شرطة المعبر ، تم حل الخلاف المالي بين الشركتين ، وتسليم المبلغ لشركة ا.ش، حيث تم تحرير سند إتفاق مخالصة بينهم وإنهاء الخلاف بشكل كامل.

تجدر الإشارة إلى وجود مكتب شكاوى خاص بشرطة معبر كرم أبو سالم، يعمل على حل الخلافات المتكررة بين الشركات والتجار والسائقين والعمال.