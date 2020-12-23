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مركز شرطة القرارة ينهي خلافاً مالياُ بقيمة "10,500" دولار

23 كانون أول / ديسمبر 2020 10:08

مركز شرطة القرارة ينهي خلافاً مالياُ بقيمة "10,500" دولار
مركز شرطة القرارة ينهي خلافاً مالياُ بقيمة

خان يونس- الرأي

أنهى قسم الشكاوى في مركز شرطة القرارة شرق محافظة خان يونس، خلافاً مالياً بين اثنين من المواطنين بقيمة "10,500" دولار.

وذكر الرائد أحمد المجايدة رئيس قسم الشكاوى في المركز أن قسمه تمكن من إنهاء خلاف مالي امتد لأكثر من سنتين بقيمة "10,500" دولار على باقي ثمن قطعة أرض بين المواطن ( م.ز ) و المواطن ( أ.س).

وبين الرائد المجايدة أن إنهاء الخلاف تم بعد الاستماع لكافة الأطراف المتنازعة عبر عدة جلسات في المركز ، حيث تم الاتفاق على دفع مبلع "6,000" دولار كدفعة أولى وتقسيط المبلغ المتبقي على عدة دفعات شهرية متتالية.

 

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