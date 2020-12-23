بلدية غزة تواصل صيانة الشوارع الحيوية بعد المنخفض الجوي

غزة- الرأي

واصلت بلدية غزة أعمال صيانة الشوارع بعد المنخفض الجوي، الذي تعرضت له المدينة أواخر الأسبوع الماضي، حيث أجرت أعمال صيانة لعدة شوارع في مناطق مختلفة في المدينة.

وشملت الشوارع التي تم صيانتها شارع عون الشوا المعروف بشارع (8)، وشارع عمر بن الخطاب، وفي منطقة سوق الشيخ رضوان، وفي شارع سعيد بن العاص، وفي نهاية شارع يوسف العظمة بالقرب من سوق الشاطئ.

وأوضحت البلدية أن العديد من شوارع المدينة تحتاج لصيانة وللتأهيل.

وتجري البلدية أعمال صيانة للشوارع الأكثر حيوية منها وتشهد حركة مرورية كثيفة.