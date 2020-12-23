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"التشريعي" يتفقد سير اختبارات اللياقة لتوظيف الإناث بوزارة الداخلية

23 كانون أول / ديسمبر 2020 10:25

خلال زيارة التشريعي لاختبار اللياقة لتوظيف الاناث بالداخلية
خلال زيارة التشريعي لاختبار اللياقة لتوظيف الاناث بالداخلية

غزة- الرأي

تفقد وفد من لجنة الداخلية والأمن بالمجلس التشريعي، أمس  الثلاثاء، سير المرحلة الثانية – اختبارات اللياقة البدنية - لوظيفة "أفراد- إناث" للعمل في قوى الأمن الفلسطينية، وذلك في مقر كلية الرباط الجامعية غرب مدينة غزة.

وضم وفد التشريعي كلاً من النواب: د.مروان أبو راس، د.سالم سلامة، أ. محمد فرج الغول، أ.جميلة الشنطي ، حيث كان في استقبالهم نائب القائد العام لقوات الأمن العام وجيش التحرير اللواء جمال الجراح، ومدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، وعميد كلية الرباط الجامعية العميد ناصر سليمان، ورئيس لجنة الإشراف على المسابقة الرائد محمد أبو ندا.

واطلع وفد التشريعي على لجان اختبارات اللياقة البدنية، وعلى الإجراءات المتبعة من قبل اللجان المشرفة على المسابقة منذ استقبال المتقدمات، وحتى الانتهاء من خوض كافة الاختبارات.

وثمّن الوفد الجهود المبذولة من قبل كافة الإدارات والأجهزة المعنية لتجويد العمل الأمني، وتطوير الكوادر البشرية، في سبيل الوصول بالمسابقة لهذه الصورة المشرفة.

وأشاد الوفد بسير العملية، التي تأتي تكريساً لمبدأ الشفافية والمساواة بين جميع المتسابقات، معبرين عن ثقتهم بوزارة الداخلية في هذه المرحلة المفصلية من عمل المؤسسة الأمنية.

وكانت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أعلنت في 29 نوفمبر الماضي، عن فتح باب التسجيل لمسابقة تعيين أفراد- إناث للعمل في قوى الأمن الفلسطينية.

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