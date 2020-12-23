وزارة الأسرى: الاحتلال يعزل الأسيرة فدوى حمادة لليوم "44"على التوالي

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال ما زالت تعزل الأسير المقدسية فدوى حمادة"34" عاما ، لليوم الـ44 على التوالي في سجن "الدامون" في ظروف قاسية ومهينة.

وبينت الوزارة أن الأسيرة قد عانت طوال مدّة العزل السابقة من سوء المعاملة ومن ظروف العزل في "الجلمة" ، ومن حرمانها مدة طويلة من زيارة محاميها وعائلتها .

يذكر أن الأسيرة فدوى قد اعتقلت بتاريخ 12/8/2017 من أمام مبنى العمود في القدس ، وحكم عليها بالسجن لمدة " 10" سنوات ، وهي متزوجة وأم لخمسة أطفال، أكبرهم يبلغ من العمر عشر سنوات، وأصغرهم ثلاث سنوات ونصفًا.