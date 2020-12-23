الزراعة تكرم محافظ شمال غزة لدعمه للمزارعين بالمنخفض الأخير

غزة- الرأي

كرم وكيل وزارة الزراعة د. إبراهيم القدرة محافظة شرطة الشمال ممثلة بمحافظها العقيد مصطفى الرازينة، وذلك تقديراً لمجهوداتهم الكبيرة وسرعة استجابتهم لتسهيل حركة المزارعين، في فترة أيام منع التجول،و الذين غمرت مياه الأمطار مزارعهم في بالمنخفض الجوي الأخير.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الدكتور القدرة ، برفقة الناطق الإعلامي باسم الوزارة، ومدير زراعة الشمال لمقر المحافظة.

وأوضح القدرة أن محافظة شرطة الشمال ساهمت إلى حد كبير في التخفيف من وقع الضرر الذي لحق بمئات المزارعين لإنقاذ ما يمكن انقاذه من مزروعاتهم.

وتقدم القدرة بجزيل الشكر والعرفان للجهود التي تقوم بها كافة الجهات الحكومية من أجل الوقوف خلف المزارعين المتضررين من جرآء المنخفض الجوي الأخير.