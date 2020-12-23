وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الاحتلال يعزل الأسيرة فدوى حمادة لليوم "44"على التوالي وكالة الرأي الفلسطينية "التشريعي" يتفقد سير اختبارات اللياقة لتوظيف الإناث بوزارة الداخلية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 12 حالة وفاة و867 إصابة جديدة بفيروس كورونا بغزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تواصل صيانة الشوارع الحيوية بعد المنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق بـ316قضية وتوقف 62 متهمًا وكالة الرأي الفلسطينية مركز شرطة القرارة ينهي خلافاً مالياُ بقيمة "10,500" دولار وكالة الرأي الفلسطينية مليون و724 ألف وفاة و78 مليونا و377 ألف إصابة بـ"كورونا" عالمياً وكالة الرأي الفلسطينية هدم مبنى ضخم وجدار بذريعة عدم الترخيص في المثلث الجنوبي وكالة الرأي الفلسطينية شرطة معبر كرم أبو سالم تُنهي خلافاً مالياً بقيمة 7700 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2715)الاثنين 23/12/2020
أخبار » الأخبار الحكومية

وتشرف على ذبح 340 رأس ماشية

بلدية خان يونس تتلف 2.7 طن أغذية فاسدة خلال نوفمبر

23 كانون أول / ديسمبر 2020 10:52

بلدية خان يونس تتلف 2.7 طن أغذية فاسدة خلال نوفمبر
بلدية خان يونس تتلف 2.7 طن أغذية فاسدة خلال نوفمبر

غزة- الرأي

أتلفت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة  (2.7) طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وذلك خلال الجولات التفتيشية على المحلات التجارية بالمدينة خلال شهر  نوفمبر الماضي.
وأوضح مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية خان يونس د. يوسف شبير، أن الأغذية المتلفة اشتملت على الحلويات والمشروبات والدجاج والمجمدات والبهارات وصدور الحبش والأسماك والطحينية والحمص والأجبان والفواكه والحلاوة والشكولاتة وغيرها.
وبين شبير أن المسلخ البلدي قد أشرف طبياً على ذبح (340) رأس ماشية صغيرة وكبيرة ، بالإضافة إلى إتلاف (903) كجم من الكبدة والرئة والقلب والكلية والطحال، مشيراً إلى أن القسم قام بمتابعة (31) شكوى من الجمهور والتعامل معها وفق النظام، وتحرير (21) إخطارًا لغير الملتزمين بالشروط الصحية، إلى جانب استخدام (23) لتر زيوت بترولية لمكافحة البعوض.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ المرحلة الأولى من مشروع الجاكيت الشتوي للأطفال المحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟