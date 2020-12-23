بلدية خان يونس تتلف 2.7 طن أغذية فاسدة خلال نوفمبر

غزة- الرأي

أتلفت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة (2.7) طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وذلك خلال الجولات التفتيشية على المحلات التجارية بالمدينة خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية خان يونس د. يوسف شبير، أن الأغذية المتلفة اشتملت على الحلويات والمشروبات والدجاج والمجمدات والبهارات وصدور الحبش والأسماك والطحينية والحمص والأجبان والفواكه والحلاوة والشكولاتة وغيرها.

وبين شبير أن المسلخ البلدي قد أشرف طبياً على ذبح (340) رأس ماشية صغيرة وكبيرة ، بالإضافة إلى إتلاف (903) كجم من الكبدة والرئة والقلب والكلية والطحال، مشيراً إلى أن القسم قام بمتابعة (31) شكوى من الجمهور والتعامل معها وفق النظام، وتحرير (21) إخطارًا لغير الملتزمين بالشروط الصحية، إلى جانب استخدام (23) لتر زيوت بترولية لمكافحة البعوض.