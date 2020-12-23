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خلال نوفمبر الماضي

بلدية خان يونس تجمع وترحل 3,826 طن نفايات و1,820 كوب ردميات

23 كانون أول / ديسمبر 2020 10:55

بلدية خان يونس تجمع وترحل 3,826 طن نفايات و1,820 كوب ردميات
بلدية خان يونس تجمع وترحل 3,826 طن نفايات و1,820 كوب ردميات

خان يونس- الرأي

أجرت طواقم "صناع الجمال" بدائرة الصحة والبيئة في  بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، عملية جمع وترحيل (3,826) طنًا من النفايات تم جمعها من الشوارع والأحياء والأسواق ومراكز التسوق المختلفة،  فيما تمكنت من نقل وترحيل (1,820) كوبًا من الردميات جُمعت عبر آليات البلدية المختلفة وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.


وذكر مسئول قسم صناع الجمال بالبلدية أ. محمـد الأغا، أن الفرق العاملة بالميدان تم توزيعها على عدة ورديات وتنتشر في كافة أرجاء المدينة وذلك للمحافظة على قدر كبير من نظافة الشوارع والأحياء وكنس الشوارع وتنظيفها من الأوراق المتطايرة بشكل دوري وكذلك التخلص من النفايات وفق النظام العمول به في ظل جائحة كورونا.


وبين أن الفريق الميداني الخاص بقسم النظافة قام بمتابعة (15) شكوى وعمل اللازم بشأنها وحلها ميدانياً، لافتًا إلى أن وحدة الآليات الثقيلة تمكنت من جمع ( 1,820) كوبًا من الردميات بواقع (208) نقلة استغرقت (245) ساعة تشغيل.

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