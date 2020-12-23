وكالة الرأي الفلسطينية العدل تستقبل عشرات الطلبات لتسجيل خبراء في المجالات المختلفة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تتفقد وتحصر الأضرار الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: حجر القادمين من الدول التي ظهرت بها السلالة الجدية من كورونا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تناقش تعزيز الصفوف الافتراضية وكالة الرأي الفلسطينية "حمضيات غزة " تتلألأ كالذهب رغم التحديات وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تُنكل بـ 4 أسرى خلال اعتقالهم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تجمع وترحل 3,826 طن نفايات و1,820 كوب ردميات وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تتلف 2.7 طن أغذية فاسدة خلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تكرم محافظ شمال غزة لدعمه للمزارعين بالمنخفض الأخير وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الاحتلال يعزل الأسيرة فدوى حمادة لليوم "44"على التوالي
أخبار » الأخبار الحكومية

العدل تستقبل عشرات الطلبات لتسجيل خبراء في المجالات المختلفة

23 كانون أول / ديسمبر 2020 12:07

العدل تستقبل عشرات الطلبات لتسجيل خبراء في المجالات المختلفة
العدل تستقبل عشرات الطلبات لتسجيل خبراء في المجالات المختلفة

غزة- الرأي

استقبل قسم الخبرة بالإدارة العامة للشئون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل، عشرات الطلبات لتسجيل خبراء في المجالات المختلفة.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت على لسان وكيلها المستشار د. محمد النحال عن بدء استقبال طلبات قيد خبير خلال الفترة الماضية، حيث تقدم العديد من المواطنين بطلبات لقيدهم كخبراء حسب نظام اعتماد الخبراء في وزارة العدل .
و شكلت وزارة العدل لجنة لدراسة طلبات القيد المتعلقة بالخبراء، وذلك استناداً لقرار وزير العدل بشأن نظام اعتماد الخبراء في وزارة العدل.
وتتولى اللجنة دراسة طلبات القيد المتعلقة بالخبراء، وإبداء الرأي فيها، فيما يرفع قسم الخبرة توصياته للوزير الذي يصدر قراره إما بقبول الطلب أو رفضه وفقاً للشروط والمتطلبات الواردة في النظام.
وبعد تقييد الخبير في سجل الخبراء سيؤدي اليمين القانونية لأول مرة أمام الوزير وسيتم اعتماد سجل للخبراء وإرساله للمحاكم النظامية والجهات ذات العلاقة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ المرحلة الأولى من مشروع الجاكيت الشتوي للأطفال المحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟