العدل تستقبل عشرات الطلبات لتسجيل خبراء في المجالات المختلفة

غزة- الرأي

استقبل قسم الخبرة بالإدارة العامة للشئون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل، عشرات الطلبات لتسجيل خبراء في المجالات المختلفة.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت على لسان وكيلها المستشار د. محمد النحال عن بدء استقبال طلبات قيد خبير خلال الفترة الماضية، حيث تقدم العديد من المواطنين بطلبات لقيدهم كخبراء حسب نظام اعتماد الخبراء في وزارة العدل .

و شكلت وزارة العدل لجنة لدراسة طلبات القيد المتعلقة بالخبراء، وذلك استناداً لقرار وزير العدل بشأن نظام اعتماد الخبراء في وزارة العدل.

وتتولى اللجنة دراسة طلبات القيد المتعلقة بالخبراء، وإبداء الرأي فيها، فيما يرفع قسم الخبرة توصياته للوزير الذي يصدر قراره إما بقبول الطلب أو رفضه وفقاً للشروط والمتطلبات الواردة في النظام.

وبعد تقييد الخبير في سجل الخبراء سيؤدي اليمين القانونية لأول مرة أمام الوزير وسيتم اعتماد سجل للخبراء وإرساله للمحاكم النظامية والجهات ذات العلاقة.

