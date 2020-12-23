وكالة الرأي الفلسطينية العدل تستقبل عشرات الطلبات لتسجيل خبراء في المجالات المختلفة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تتفقد وتحصر الأضرار الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: حجر القادمين من الدول التي ظهرت بها السلالة الجدية من كورونا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تناقش تعزيز الصفوف الافتراضية وكالة الرأي الفلسطينية "حمضيات غزة " تتلألأ كالذهب رغم التحديات وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تُنكل بـ 4 أسرى خلال اعتقالهم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تجمع وترحل 3,826 طن نفايات و1,820 كوب ردميات وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تتلف 2.7 طن أغذية فاسدة خلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تكرم محافظ شمال غزة لدعمه للمزارعين بالمنخفض الأخير وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الاحتلال يعزل الأسيرة فدوى حمادة لليوم "44"على التوالي
أخبار » الأخبار الحكومية

التعليم في خان يونس تتسلم مدرسة المواصي الثانوية للبنين

23 كانون أول / ديسمبر 2020 12:11

التعليم في خان يونس تتسلم مدرسة المواصي الثانوية للبنين
التعليم في خان يونس تتسلم مدرسة المواصي الثانوية للبنين

خان يونس- الرأي

تسلمت مديرية التربية والتعليم في خان يونس اليوم الأربعاء، مدرسة المواصي الثانوية للبنين.

جاء ذلك بحضور  عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وم. زياد أبو مصطفى ممثل الإدارة العامة للأبنية والمشاريع بوزارة التربية والتعليم العالي، وعدد من رؤساء الأقسام بالمديرية، وأ. أحمد الجعبري مدير المدرسة، أ. إسماعيل فارس.
وتقع المدرسة في منطقة المواصي، ويبلغ عدد غرفها أربع وعشرون غرفة صفية بالإضافة إلى مرافق المدرسة من مختبر علمي ومختبر حاسوب ومكتبة وغرف إدارية.
هذا وسيتم نقل طلاب مدرسة جرار القدوة الثانوية للبنين المسجلين في الصفوف من الخامس الأساسي حتى الثاني عشر للدوام في مدرسة المواصي الثانوية للبنين صباح يوم الأحد الموافق .2020/12/27
وثمن أ. الفرا جهود كل من يساهم في تطوير العملية التعليمية، متمنياً من المجتمع المحلي والداعمين بالتبرع بالمزيد من الأراضي في المناطق التي تعاني من نظام الفترتين، والاكتظاظ في الشعب الصفية.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ المرحلة الأولى من مشروع الجاكيت الشتوي للأطفال المحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟