التعليم في خان يونس تتسلم مدرسة المواصي الثانوية للبنين

خان يونس- الرأي

تسلمت مديرية التربية والتعليم في خان يونس اليوم الأربعاء، مدرسة المواصي الثانوية للبنين.

جاء ذلك بحضور عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وم. زياد أبو مصطفى ممثل الإدارة العامة للأبنية والمشاريع بوزارة التربية والتعليم العالي، وعدد من رؤساء الأقسام بالمديرية، وأ. أحمد الجعبري مدير المدرسة، أ. إسماعيل فارس.

وتقع المدرسة في منطقة المواصي، ويبلغ عدد غرفها أربع وعشرون غرفة صفية بالإضافة إلى مرافق المدرسة من مختبر علمي ومختبر حاسوب ومكتبة وغرف إدارية.

هذا وسيتم نقل طلاب مدرسة جرار القدوة الثانوية للبنين المسجلين في الصفوف من الخامس الأساسي حتى الثاني عشر للدوام في مدرسة المواصي الثانوية للبنين صباح يوم الأحد الموافق .2020/12/27

وثمن أ. الفرا جهود كل من يساهم في تطوير العملية التعليمية، متمنياً من المجتمع المحلي والداعمين بالتبرع بالمزيد من الأراضي في المناطق التي تعاني من نظام الفترتين، والاكتظاظ في الشعب الصفية.

