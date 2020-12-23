الرقابة الزراعية تناقش الخطط اللازمة لتطوير الأداء

غزة- الرأي

أجرى مدير عام الرقابة الداخلية بوزارة الزراعة بسام راضي، ومدير دائرة الرقابة المالية، أحمد العويطي سلسلة من الزيارات الميدانية على مديريات الزراعة الخمسة في القطاع، وذلك في إطار متابعة الرقابة الداخلية بوزارة الزراعة لعمل الادارات، والمديريات الزراعية كافة.

كما تم متابعة الواقع الاداري والفني والوقوف على آليات العمل، وتوحيد طرق ونماذج العمل والانجاز فيه تمهيدا لرفع تقرير شامل لوضع الوكيل في صورة الموقف مع رفع توصيات بذلك.

وخلال الجولات تم استعراض آليات العمل بالمديريات ووضع الخطط اللازمة لتطوير أداء العمل،اضافة لمناقشة أهم المشاكل التي قد تعيق مواصلة العمل بالكفاءة المطلوبة.