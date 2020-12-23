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الرقابة الزراعية تناقش الخطط اللازمة لتطوير الأداء

23 كانون أول / ديسمبر 2020 12:19

الرقابة الزراعية تناقش الخطط اللازمة لتطوير الأداء
الرقابة الزراعية تناقش الخطط اللازمة لتطوير الأداء

غزة- الرأي

أجرى  مدير عام الرقابة الداخلية  بوزارة الزراعة بسام راضي، ومدير دائرة الرقابة المالية، أحمد العويطي سلسلة من الزيارات الميدانية على مديريات الزراعة الخمسة في القطاع،  وذلك في إطار متابعة الرقابة الداخلية بوزارة الزراعة لعمل الادارات، والمديريات الزراعية كافة.

كما تم متابعة  الواقع الاداري والفني والوقوف على آليات العمل، وتوحيد طرق ونماذج العمل والانجاز فيه تمهيدا لرفع تقرير شامل لوضع الوكيل في صورة الموقف مع رفع توصيات بذلك.
وخلال الجولات تم استعراض آليات العمل بالمديريات ووضع الخطط اللازمة لتطوير أداء العمل،اضافة لمناقشة أهم المشاكل التي قد تعيق مواصلة العمل بالكفاءة المطلوبة.

132442464_3630916446987749_9163548181983997062_n الرقابة الزراعية تناقش الخطط اللازمة لتطوير الأداء 132570664_3630916210321106_6686255329471313223_n 132446460_3630916100321117_654537735825297133_n
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