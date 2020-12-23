الأوقاف تطمئن على صحة الأب جبرائيل راعي الكنيسة المقدسة

غزة- الرأي

شارك وفد من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ضم كل من مدير عام وحدة القدس والمخطوطات د. يوسف فرحات ومدير عام التعليم الشرعي د. شكري الطويل، في زيارة للأب جبرائيل رومانيلي راعي كنيسة العائلة المقدسة في غزة لتهنئته بالسلامة والاطمئنان على صحته من مرض ألم به.

وأكد د. فرحات على عمق العلاقة بين أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه مسلمين ومسيحيين، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة قائمة على المواطنة والهم المشترك في مقاومة المحتل.

وأضاف: "إن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في فلسطين أقوى وأرسخ من أن تتأثر بكلمات عابرة عبر منصات التواصل الاجتماعي" متمنيًا السلامة التامة للأب جبرائيل من المرض الذي ألم به.

