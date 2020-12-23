مدير أوقاف غزة يتفقد عدداً من المرافق والأملاك الوقفية

غزة- الرأي

تفقد مدير أوقاف غزة د. محمد سالم عدداً من المرافق والأملاك الوقفية بالمحافظة، وذلك في إطار متابعة ملف الوقفيات والحفاظ عليها, رافقه فيها رئيس قسم الأملاك بالمديرية أ. عبد الرحمن غزال.

وأوضح سالم أن الأوقاف تسعى ومن خلال طواقمها للعمل على تطوير أملاك الوقف والمحافظة عليها للاستفادة منها بما يخدم المصلحة العامة، مشيراً الي أن الوزارة تمتلك الكفاءات والطاقات الكبيرة التي من شانها الارتقاء بالوقفيات.

وأكد مدير أوقاف غزة على أهمية الأملاك الوقفية ومساهمتها في تنمية الوقف وتعزيزه في خدمة المجتمع من خلال البرامج الوقفية المتنوعة, مثمناً في الوقت ذاته جهود قسم الأملاك على ما بذلوه من أجل متابعة الأملاك الوقفية ورعايتها.