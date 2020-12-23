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بداية دير البلح تبرئ متهمين في قضية مقتل المواطن أبو هويدي

23 كانون أول / ديسمبر 2020 01:18

بداية دير البلح تبرئ متهمين في قضية مقتل المواطن أبو هويدي
بداية دير البلح تبرئ متهمين في قضية مقتل المواطن أبو هويدي

غزة- الرأي

قضت محكمة بداية دير البلح اليوم الأربعاء، حكمًا بالبراءة على مواطنين تم اتهامهم بالقتل قصداً بالاشتراك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني. 

وبرأت هيئة المحكمة المدانين بالتهمة المسندة إليهم في قضية مقتل المغدور عمر محمد أبو هويدي، حيث حكمت ببراءة جميع المتهمين لعدم كفاية الأدلة. وذلك عن تهمة القتل قصداً بالاشتراك، وجاء الحكم بعد عدة جلسات تم خلالها سماع بينات النيابة العامة وكذلك الدفاع .

يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعمل ويتابع باهتمام إنجاز القضايا المحجوزة للحكم والقضايا الموسومة باللاصق الأحمر لاسيما القضايا النوعية (قضايا القتل) والتى مازالت منظورة أمام القضاء منذ عدة سنوات، وعدم السماح بإطالة إجراءات التقاضي وفي إطار احترام الحقوق والحريات والضمانات كافة وكفالة حق الدفاع عن المتهمين، تحقيقاً لسلامة وأمن المجتمع واستقراره الأهلي والاجتماعي.

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