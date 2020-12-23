رئيس متابعة العمل الحكومي يتفقد إنشاءات جديدة بحاجز بيت حانون

غزة- الرأي:

تفقد رئيس متابعة العمل الحكومي د. محمد عوض، ظهر الأربعاء، حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، وعدداً من المرافق والإنشاءات الجديدة.

ورافق "د. عوض" خلال جولته، وكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم، ومساعده سامي نوفل، ومدير عام وزارة الخارجية المستشار محمود المدهون.

وكان في استقبالهم مدير حاجز بيت حانون العقيد شادي شبات، وعدداً من المدراء.

واطّلع رئيس متابعة العمل الحكومي والوفد المرافق له، على تجهيزات المبنى الجديد لحاجز بيت حانون، كما أجرى جولة تفقدية على المرافق والإنشاءات.

استمع الوفد الزائر لشرح مفصل لطبيعة عمل الحاجز، والخدمات التي يقدمها للمواطنين والأجانب المتنقلين عبره من وإلى القطاع، إلى جانب بعض الاحتياجات اللازمة لتطوير العمل والأداء.

وأشاد "د. عوض" بجهود وزارة الداخلية في العمل على تطوير حاجز بيت حانون؛ في سبيل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

ومؤخراً، عملت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية على ترميم مرافق حاجز بيت حانون، وإنشاء مرافق جديدة في إطار سعيها الدائم لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والأجانب، خلال مرورهم عبر الحاجز.