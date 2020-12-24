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بسرعة 450 ألف ميل

علماء يرصدون مذنب خلال كسوف الشمس الأسبوع الماضي

24 كانون أول / ديسمبر 2020 08:03

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رصد العلماء مذنب تم اكتشافه حديثًا وهو يسافر على بعد 2.7 مليون ميل من الشمس خلال كسوف الشمس الأسبوع الماضي، قبل أن يتفكك إلى جزيئات الغبار من الإشعاع الشديد، وتم اكتشاف المذنب المسمى C / 2020 X3 (SOHO) من جانب عالم فلك هاو فحص بيانات الأقمار الصناعية السابق للكسوف الكلي للشمس في 14 ديسمبر.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان المذنب جزءًا من عائلة Kreutz sungrazer، والتي نشأت من مذنب رئيسي كبير انقسم إلى أجزاء أصغر منذ آلاف السنين.
 
يظهر C / 2020 X3 على أنه بقعة صغيرة تطير في السماء، لكن الخبراء يقولون إنه كان يسافر حوالي 450.000 ميل في الساعة أثناء مروره عبر نجم الأرض العملاق.
 
وتم اكتشاف المذنب من جانب عالم الفلك التايلاندي Worachate Boonplod في مشروع Sungrazer الممول من وكالة ناسا، وهذا المشروع علمي للمواطنين، ويدعو أي شخص للبحث عن مذنبات جديدة واكتشافها في صور من وكالة الفضاء الأوروبية المشتركة (ESA) ومرصد NASA للطاقة الشمسية والهيليوسفير (SOHO).
 
عندما تم اكتشاف المذنب لأول مرة، توقع Boonplod أن ينتقل عبر السماء أثناء كسوف الشمس، وأنه سيظهر على شكل بقعة صغيرة في الصور، وكان على حق، حيث إنه في 14 ديسمبر كان المذنب عبارة عن نقطة مضيئة صغيرة في صور كسوف الشمس.
 
يقول الخبراء إنه كان يسافر نحو 450 ألف ميل في الساعة، ويبلغ قطره نحو 50 قدمًا، على غرار طول نصف مركبة، ومع ذلك، تحلل المذنب إلى جزيئات غبار بسبب الإشعاع الشمسي الشديد، قبل ساعات قليلة من وصوله إلى أقرب نقطة له من الشمس.
 
وقد اجتاح الكسوف الكلي للشمس أمريكا الجنوبية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إغراق الآلاف في الأرجنتين وتشيلي في الظلام لمدة دقيقتين تقريبًا.
 
جدير بالذكر أنشأ العشرات من علماء الفلك الهواة والمحترفين تلسكوبات على منحدرات فيلاريكا، أحد أكثر البراكين نشاطًا في تشيلي، لمراقبة هذه الظاهرة، وكان من المقرر أن يكون الخسوف مرئيًا على طول ممر بعرض 55 ميلًا، حيث يمتد من ساحل المحيط الهادئ في تشيلي عبر سلسلة جبال الأنديز وإلى الأرجنتين.

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