منافس شرس يزاحم ريال مدريد وبرشلونة على صلاح

ما زالت ردود الأفعال مستمرة، على ما قاله النجم المصري محمد صلاح، في حواره الخاص مع صحيفة “آس” الإسبانية، الذي أثار الجدل على نطاق واسع، لتلميحاته الواضحة عن رغبته في مغادرة ليفربول، لبدء تجربة جديدة مع واحد من عملاقي الليغا ريال مدريد أو برشلونة.

وفي أول تحديث فرنسي على أزمة الفرعون، التي فجرها مواطنه محمد أبو تريكة على شاشة “بي إن” القطرية، بعد تواصله مع المو، لمعرفة ما يدور في رأسه، زعم موقع ” le10sport”، أن باريس سان جيرمان، لن يكتفي بموقف المشاهد في صراع الريال والبرسا على صلاح، في إشارة إلى أن بطل الليغ1، سيكون منافسا شرسا على الصفقة.

وأوضح نفس المصدر، أن الإدارة الباريسية تعرف جيدا قيمة الدولي المصري وما أضافه إلى بطل البريميرليغ منذ قدومه من روما منتصف العام 2017، بجانب ذلك يتمتع بالقوة الشرائية اللازمة لتمويل الصفقة برمتها، لكن الأمر سيتوقف على نجاح المدير الرياضي ليوناردو، في إقناع وجذب صاحب الـ28 عاما إلى عاصمة النور والموضة، بدلا من اللعب لواحد من أشهر ناديين في العالم، وبدرجة أقل يوفنتوس، استنادا إلى الشائعات القديمة، التي ربطت مستقبله بسيدة إيطاليا العجوز.

وكان صلاح قد أعطى وسائل الإعلام في أوروبا فرصة على طبق من فضة لإثارة الجدل والتكهنات حول مستقبله في المرحلة القادمة، نظرا لرده الغامض على سؤال “آس” حول إمكانية ذهابه إلى الريال أو البرسا، حيث قال “هما ناديان كبيران ولا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل”، فضلا عما قاله بخصوص انزعاجه من موقف يورغن كلوب معه، بحرمانه من شارة قيادة أحمر الميرسيسايد أمام ميتيلاند في دوري أبطال أوروبا.

ولا تعتبر المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم الملك المصري باللوس بلانكوس والبلو غرانا، حيث كانت المرة الأولى، بعد انفجار موهبته في “آنفيلد روود”، حين أنهى موسمه الأول مع الفريق وفي سجله 44 هدفا في مختلف المسابقات، منهم 32 على مستوى الدوري الإنكليزي، كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد، إلا أن الإدارة الأمريكية المستحوذة على عملاق الشمال، سارعت بقطع الطريق أمام عملاقي الليغا، بتمديد عقد المو حتى العام 2023، وبضعف راتبه الأسبوعي -22 ألف جنيه إسترليني-.

وجاء إلى معقل “الآنفيلد” في يوليو / تموز 2017، قادما من روما، في صفقة قُدرت بنحو 35 مليون بعملة المملكة شاملة المتغيرات، وخلال هذه الفترة، سجل بالقميص الأحمر 110 هدفا من مشاركته في 173 مباراة في مختلف المسابقات، منهم 86 على مستوى البريميرليغ، والأهم من ذلك، مساهمته في حصول النادي على 4 بطولات “دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبية، كأس العالم للأندية والبريميرليغ”.