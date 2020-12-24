برشلونة يقترب من ضم طريد آرسنال!

أفادت مصادر صحافية بريطانية وإسبانية، بأن إدارة برشلونة في طريقها للتوقيع مع منبوذ جماهير آرسنال، كحل مؤقت للتخلص من صداع النقص العددي الحاد في مركز قلب الدفاع، خاصة بعد الانتكاسة السيئة التي تعرض لها قائد الدفاع جيرار بيكيه على مستوى الركبة.

وسلطت الصحف والمواقع الرياضية الضوء على تغريدة إيمري أوزتورك، وكيل أعمال المدافع الألماني شكودران موستافي، التي وثقها بصورته لحظة خروجه من ملعب “كامب نو”، وعلق عليها قائلا “مستعد لعقد الاجتماعي”، في إشارة واضحة إلى اقتراب موكله من العودة إلى الليغا عبر بوابة الكبير الكاتالوني.

وتأكيدا أن أوزتورك زار برشلونة للتفاوض على نقل طريد المدفعجية وليس أي لاعب آخر من موكليه، نقلت صحيفة “ذا صن” عن شبكة “فوكس سبورت”، أن الأخيرة تواصلت مع الوكيل لمعرفة سبب الزيارة المفاجئة للإقليم الكاتالوني، فكانت إجابته “من أجل موستافي”.

ويعاني البلو غرانا الأمرين بسبب الغيابات المؤثرة على مستوى خط الدفاع، متمثلة في بيكيه، البعيد منذ أكثر من شهر، ومحتمل استمرار غيابه لأواخر فبراير / شباط المقبل، ومعه جوكر الخط الخلفي سيرجي روبرتو، بالإضافة إلى ملك الإصابات صامويل أومتيتي، الأمر الذي أجبر المدرب رونالد كومان على اللعب بثلاثة في الخط الخلفي في المباريات الأخيرة.

ومعروف أن المدافع الألماني موستافي، لا يحظى بعلاقة جيدة مع مشجعي النادي اللندني، وذلك لمستواه المتواضع مع كثرة هفواته الساذجة، منذ قدومه من فالنسيا قبل أربع سنوات مقابل رسوم بلغت حوالي 35 مليون جنيه إسترليني، ولهذا السبب، أخرجه مايكل آرتيتا من حساباته، حتى بعد تعافيه من إصابته التي ألمت به في بداية الموسم.

وكانت أغلب التقارير تتوقع انضمام قلب دفاع ورأس حربة جديدين للبرسا في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلا أن تأثر الخزينة بالأزمة المالية الناجمة عن وباء كورونا، جعلت الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو ومجلسه المعاون، يؤجلون فكرة الشراء، إلى أن تتحسن الظروف في المستقبل.