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بالمشاركة مع بلديات القطاع

الزراعة تنفذ سلسلة جولات لتأهيل الطرق الزراعية

24 كانون أول / ديسمبر 2020 09:54

الزراعة تنفذ سلسلة جولات لتأهيل الطرق الزراعية
الزراعة تنفذ سلسلة جولات لتأهيل الطرق الزراعية

غزة- الرأي

شرعت الإدارة العامة لحماية واستصلاح الإراضي الزراعية بوزارة الزراعة، بتنفيذ سلسلة جولات ميدانية، بالتعاون مع البلديات في كافة محافظات القطاع.
جاء ذلك، للوقوف والاطلاع على احتياج تلك المناطق من المشاريع التي تستهدف شق الطرق الزراعية والتي تخدم المزارعين بالدرجه الاساسيه.
وابتدأت الزيارات بلقاء كل من  رئيس بلديه الشوكه م. زياد الدباري،و محافظ خانيونس، رئيس بلديه النصر،أ.يوسف أبو معمر
ومن ثم تم تنظيم جولات ميدانية بصحبه مدراء الدوائر الهندسية في البلديات للاطلاع على المناطق التي هي بحاجه لشق طرق زراعيه للتسهيل من حركه المزارعين في تلك المناطق،حيث تمت معاينه عدد من الشوارع الهامه في تلك المناطق.
وشارك في الجولات الميدانية عن وزارة الزراعة كل من مدير دائره حمايه الأراضي م. شادي سعدات،و م. محمد المزين مدير دائره الطرق والآليات

الزراعة تنفذ سلسلة جولات لتأهيل الطرق الزراعية 132665363_3633011950111532_6343337775580647728_n 132758292_3633011866778207_3618030635635754837_n
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