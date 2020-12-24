الزراعة تنفذ سلسلة جولات لتأهيل الطرق الزراعية

غزة- الرأي

شرعت الإدارة العامة لحماية واستصلاح الإراضي الزراعية بوزارة الزراعة، بتنفيذ سلسلة جولات ميدانية، بالتعاون مع البلديات في كافة محافظات القطاع.

جاء ذلك، للوقوف والاطلاع على احتياج تلك المناطق من المشاريع التي تستهدف شق الطرق الزراعية والتي تخدم المزارعين بالدرجه الاساسيه.

وابتدأت الزيارات بلقاء كل من رئيس بلديه الشوكه م. زياد الدباري،و محافظ خانيونس، رئيس بلديه النصر،أ.يوسف أبو معمر

ومن ثم تم تنظيم جولات ميدانية بصحبه مدراء الدوائر الهندسية في البلديات للاطلاع على المناطق التي هي بحاجه لشق طرق زراعيه للتسهيل من حركه المزارعين في تلك المناطق،حيث تمت معاينه عدد من الشوارع الهامه في تلك المناطق.

وشارك في الجولات الميدانية عن وزارة الزراعة كل من مدير دائره حمايه الأراضي م. شادي سعدات،و م. محمد المزين مدير دائره الطرق والآليات