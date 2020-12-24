وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ سلسلة جولات لتأهيل الطرق الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2716)الخميس 24/12/2020 وكالة الرأي الفلسطينية "إسرائيل" تصادق على فرض الإغلاق الشامل لمدة أسبوعين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية يونايتد يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنكليزية وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يقترب من ضم طريد آرسنال! وكالة الرأي الفلسطينية منافس شرس يزاحم ريال مدريد وبرشلونة على صلاح وكالة الرأي الفلسطينية المستوطنون يواصلون تصّعيد اعتداءاتهم بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية 9 أسباب تؤدى للإصابة بتقلصات البطن للسيدات وكالة الرأي الفلسطينية المضادات الحيوية أهم أسباب الإصابة بعدوى الخميرة بين الأطفال
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة وبلدية غزة تنفذان دورة تدريبية حول تصنيع الألبان والأجبان

24 كانون أول / ديسمبر 2020 09:57

الزراعة وبلدية غزة تنفذان دورة تدريبية حول تصنيع الألبان والأجبان
الزراعة وبلدية غزة تنفذان دورة تدريبية حول تصنيع الألبان والأجبان

غزة- الرأي

افتتحت وزارة الزراعة بالتعاون مع بلدية غزة، الدورة التدريبية المتخصصة بصناعة الألبان الأجبان، وذلك ضمن إجراءات السلامة والوقاية من كورونا.
وتستهدف الدورة التي بواقع 12 ساعة، تدريب 30 سيدة يمتلكن أفكاراُ لإقامة مشاريع ريادية، حيث يشرف على تنفيذها  دائرة التنمية الريفية في الإدارة العامة للارشاد بالزراعة، و مركز اسعاد الطفولة التابع لبلدية غزة.
وافتتحت الدورة،  بحضور م. هدى أبو ندى و م. ريهام المدهون من وزارة الزراعة و أ. حنين الوحيدي مديرة المركز و أ. أمال الشاويش مشرفة الأنشطة البيئية في المركز.
وأوضحت م. أبو ندى، أن الدورة تأتي ضمن سلسلة من النشاطات التي تنفذها دائرة التنمية الريفية في وزارة الزراعة والتي تهدف إلى تنمية المرأة الريفية وتعزيز دورها في المجتمع، مشيرة إلى أن الهدف هو  تدريب السيدات المشاركات على طرق صناعة الألبان والأجبان وعلى الطرق الصحيحة في تخزينها بشكل نظري وعملي.
من جهتها، ثمنت الوحيدي دور وزارة الزراعة في تطوير قدرات الرياديات وتمكينهن اقتصادياً، مؤكدة على أهمية تدريب السيدات على صناعة الألبان والأجبان بطريقة صحية بعيداً عن استخدام المواد الحافظة.

133080296_3632987770113950_1598625877841359409_n 132995400_3632987703447290_683927360010207669_n 132634509_3632987593447301_843910393110687859_n الزراعة وبلدية غزة تنفذان دورة تدريبية حول تصنيع الألبان والأجبان
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ المرحلة الأولى من مشروع الجاكيت الشتوي للأطفال المحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟