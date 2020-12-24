الزراعة وبلدية غزة تنفذان دورة تدريبية حول تصنيع الألبان والأجبان

غزة- الرأي

افتتحت وزارة الزراعة بالتعاون مع بلدية غزة، الدورة التدريبية المتخصصة بصناعة الألبان الأجبان، وذلك ضمن إجراءات السلامة والوقاية من كورونا.

وتستهدف الدورة التي بواقع 12 ساعة، تدريب 30 سيدة يمتلكن أفكاراُ لإقامة مشاريع ريادية، حيث يشرف على تنفيذها دائرة التنمية الريفية في الإدارة العامة للارشاد بالزراعة، و مركز اسعاد الطفولة التابع لبلدية غزة.

وافتتحت الدورة، بحضور م. هدى أبو ندى و م. ريهام المدهون من وزارة الزراعة و أ. حنين الوحيدي مديرة المركز و أ. أمال الشاويش مشرفة الأنشطة البيئية في المركز.

وأوضحت م. أبو ندى، أن الدورة تأتي ضمن سلسلة من النشاطات التي تنفذها دائرة التنمية الريفية في وزارة الزراعة والتي تهدف إلى تنمية المرأة الريفية وتعزيز دورها في المجتمع، مشيرة إلى أن الهدف هو تدريب السيدات المشاركات على طرق صناعة الألبان والأجبان وعلى الطرق الصحيحة في تخزينها بشكل نظري وعملي.

من جهتها، ثمنت الوحيدي دور وزارة الزراعة في تطوير قدرات الرياديات وتمكينهن اقتصادياً، مؤكدة على أهمية تدريب السيدات على صناعة الألبان والأجبان بطريقة صحية بعيداً عن استخدام المواد الحافظة.