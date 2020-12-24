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ديوان المظالم يناقش عدة قضايا مع جمعية أصحاب شركات البترول

24 كانون أول / ديسمبر 2020 10:46

ديوان المظالم يناقش عدة قضايا مع جمعية أصحاب شركات البترول
ديوان المظالم يناقش عدة قضايا مع جمعية أصحاب شركات البترول

غزة- الرأي

التقى رئيس ديوان المظالم أ . محمد الفرا وفداً من جمعية أصحاب شركات البترول والغاز ومحطات الوقود وذلك بمكتبه بغزة،  لمناقشة عدد من القضايا المشتركة الخاصة بجمعية أصحاب وشركات البترول والغاز ومحطات الوقود ومشتقاته
وحضر اللقاء  كلا من ومدير عام الديوان أ.رامز تمراز و مدير عام هيئة البترول بوزارة المالية أ. اياد الشربجي وكذلك رئيس مجلس ادارة جمعية أصحاب شركات البترول والغاز ومحطات الوقود ومشتقاته أ. أحمد الحلو وأعضاء الجمعية وذلك من اجل التباحث حول بعض الطلبات المقدمة من الجمعية والتي تخص أصحاب محطات البترول والغاز .
وتم خلال اللقاء الإتفاق على تنفيذ عدد من القضايا والمطالب المقدمة من قبل الجمعية ومناقشة عدد أخر من القضايا والمطالب التى طرحتها الجمعية والرد عليها خلال مدة أقصاها اسبوع .
كما واتفق الطرفان خلال اللقاء على فتح قنوات اتصال دائمة بين رئيس مجلس ادارة الجمعية وهيئة البترول بوزارة المالية لتسهيل تلبية طلباتهم ومعالجة مشاكلهم

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