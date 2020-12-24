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بلدية غزة تبحث التعاون المشترك مع جمعية أساتذة الجامعات

24 كانون أول / ديسمبر 2020 10:50

بلدية غزة تبحث التعاون المشترك مع جمعية أساتذة الجامعات
بلدية غزة تبحث التعاون المشترك مع جمعية أساتذة الجامعات

غزة- الرأي

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، مع وفد من جمعية أساتذة الجامعات سبل التعاون المشترك بين بلدية غزة والجمعية بما يحقق رؤية مشتركة لخدمة المدينة ومؤسسات المجتمع المدني.
جاء ذلك، خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية، حضره وفداً من الجمعية مكون من رئيس الجمعية د. سائد عايش، وأمين سر الجمعية أسامة العالول، ومدير العلاقات العامة عاطف المشهراوي.
وناقش الحضور، سبل تعزيز التعاون بين البلدية ومؤسسات المجتمع المدني، ومخرجات المؤتمر المدني الفلسطيني الذي عقدته الجمعية وقدم خلاله رئيس البلدية ورقة علمية.
وفي ختام اللقاء قدم الوفد شهادة تكريم لرئيس البلدية تقديراً لجهوده ومشاركته في المؤتمر وأكد أهمية تعزيز التعاون والتواصل من أجل تدعيم العلاقات وتطويرها.

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