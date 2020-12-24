التنمية الاجتماعية تقيم المتقدمين للحصول على الكراسي الكهربائية

غزة- الرأي

بدأت وزارة التنمية الاجتماعية بعقد لجانها الطبية، وذلك لتقييم الأشخاص ذوي الإعاقة المتقدمين للحصول على الكراسي الكهربائية.

ياتي ذلك في سياق عمل وزارة التنمية وجهودها المستمرة من أجل توفير الادوات المساعده للاشخاص ذوي الإعاقة، وتضم اللجان الطبية والمشكلة من عدة جهات ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة كلا من الاستاذ غسان فلفل مدير دائرة الاشخاص ذوي الاعاقة بوزاره التنمية الاجتماعية والدكتور سامي ابو عويمر مدير عام العلاج الطبيعي والتاهيل في وزارة الصحة والدكتور سمير ابو جياب رئيس جمعيه المعاقين حركيا في قطاع غزه بالاضافة الى م. شادي العجرمي ممثلا لمؤسسه تكافل.

و اكد الدكتور محمد العرعير مدير عام الرعاية الاجتماعية والتاهيل بوزاره التنمية ، ان وزارة التنمية أن عقد هذه اللجان يأتي استكمال لجهود الوزارة في البحث عن الأشخاص المستحقين لهذه الأدوات المساعدة وكذلك منح الادوات المساعده المناسبة للاشخاص ذوي الاعاقة بعد أن تم اتخاذ الإجراءات العديد من الاجراءات لضمان وصول هذه الكراسي الكهربائيه لمستحقيها، حيث قامت الوزاره حيث قامت دائره الاشخاص ذوي الاعاقة ومن خلال مرشدي التاهيل في مديريات وزاره التنميه في كافه المحافظات بإجراء البحث الاجتماعي ودراسة الحالات ميدانيا،

وبين العرعير ان الوزاره تواصلت أيضا مع الجمعيات ذات العلاقة ومن خلال دائرة الجمعيات أيضا في إطار منحها الفرصة لترشيح الاشخاص الأشخاص الذين هم في حاجه لهذه الكراسي الكهربائية. وناشد العرعير كافة الجهات المانحة بضرورة المساعدة في توفير احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في إطار منحهم حقوقهم وتسهيل الحياة وتوفير سبل العيش الكريم.

يذكر ان وزارة التنمية تعكف على توزيع عدد من الكراسي الكهربائية خلال الأيام القادمة.