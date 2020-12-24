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لجنة تعديل قانون المخدرات تنتهي من مناقشة التعديلات المقترحة

24 كانون أول / ديسمبر 2020 12:01

لجنة تعديل قانون المخدرات تنتهي من مناقشة التعديلات المقترحة على القانون
لجنة تعديل قانون المخدرات تنتهي من مناقشة التعديلات المقترحة على القانون

غزة- الرأي

أنهت لجنة تعديل قانون المخدرات رقم (7) لسنة 2013 أعمالها من إعداد مشروع قانون معدل لقانون المخدرات.

حيث شكل ديوان الفتوى والتشريع هذه اللجنة برئاسة عميد المعهد العالي للقضاء، وعضوية كلاً من ديوان الفتوى والتشريع، والقضاء، والنيابة العامة، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والمجلس التشريعي، حيث عقدت اللجنة سلسلة من الإجتماعات واللقاءات، ناقشت خلالها التعديلات المقترحة على بنود ومواد القانون مع الجهات ذات العلاقة لاسيما القضاء والنيابة العامة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة الداخلية، وأكدت اللجنة على ضرورة تعديل قانون المخدرات حتى يحقق الغاية منه في مكافحة جرائم المخدرات، ولمعالجة العديد من الملاحظات المقدمة من الخبراء والمختصين، وستقوم اللجنة بتسليم نتائج عملها لرئيس ديوان الفتوى والتشريع تمهيداً لرفع مشروع القانون لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقراره حسب الأصول من المجلس التشريعي.

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