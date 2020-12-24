مستشفى شهداء الأقصى تنتهي من سحب جميع الأصناف المكهنة

غزة- الرأي

أنهى قسم العهدة المركزي في الادارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الصحة، سحب الأصناف المستديمة المكهنة (خارج الخدمة )من الأجهزة الطبية والأجهزة الكهربائية والأثاث ،نظرا لعدم صلاحيتها وعدم الجدوى من صيانتها.

وأكد أ. محمد أبو جلالة رئيس قسم العهدة المركزية أن عملية سحب الأصناف المنتهية الصلاحية (المكهنة) من مرافق الوزارة يأتي ضمن الجهود المبذولة لمتابعة العُهد وفق الإجراءات الإدارية السليمة،للحفاظ على المال العام، بالاضافة الى أنها تشكل عبئ على مرافق الوزارة من حيث إشغال أماكن معينة وإضفاء منظر الغير لائق داخل ساحات المستشفيات .

بدوره، أثنى أ.محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية ، على جهود جميع العاملين في قسم العهدة المركزي لإنجاز تلك المهمة من أجل تحقيق أهدافها بالشكل المطلوب وفقا لاطار زمني المحدد .

هذا وشكرت إدارة المستشفي جميع القائمين على عملية السحب و مدير عام الشؤون الإدارية أ. محمود حماد لمتابعته المستمرة لعملية السحب.