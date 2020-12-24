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منتدى الشباب الحضاري يختتم المخيمات الشبابية "قيادات واعدة"

24 كانون أول / ديسمبر 2020 12:36

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غزة- الرأي

اختتم منتدى الشباب الحضاري المخيمات الشبابية للعام 2020 والتي حملت شعار "قيادات واعدة"، ونظمها تحت رعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة.
وحضر حفل الاختتام مدير عام الشباب بالهيئة الأستاذ جمال العقيلي ، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إبداع الدكتور أدهم البعلوجي، ومدير منتدى الشباب الحضاري الأستاذ رمضان النيرب، والقائم بأعمال مدير مؤسسة إبداع المهندس هادي الأحول، ومدير دائرة الاتحادات والهيئات الشبابية بالهيئة الأستاذ علاء الباز، ومدير دائرة العمل التطوعي والمعسكرات بالهيئة الأستاذ خالد بحور، والمدربين المشرفين على المخيم.
وفي كلمة له، شكر العقيلي منتدى الشباب الحضاري على تنفيذه للمخيمات الشبابية بشكل لائق ومتميز، مُبدياً رضاه عن جهود المنتدى من خلال البرامج التي يقدمها في خدمة فئة الشباب الفلسطيني، مؤكداً أن منتدى الشباب الحضاري من أكثر المراكز الشبابية التي تهتم بتطوير الشباب وقدراتهم ومهاراتهم.
وأعرب العقيلي عن سعادته الغامرة بما تم تحقيقه من إنجاز واضح وتغير ملموس في أنماط التفكير والمهارات لدى المشاركين بالمخيمات الشبابية، معتبراً أن مثل هذه المخيمات وما يكتسبه المتدربين والمتدربات من خبرات وقدرات بمثابة كنز استراتيجي ومخزون لهم وللمجتمع الفلسطيني.
وفي كلمة له أكد البعلوجي على أهمية العمل الشبابي في بناء قدرات ومهارات الشباب، مضيفاً أن المخيمات الشبابية والمسابقات والبرامج التدريبية ساهمت بشكل حقيقي في تطوير قدرات ومهارات الفئة المستهدفة، شاكراً الهيئة العامة للشباب والثقافة على تمويلها الكريم للمخيمات الذي تُوج بتخريج المشاركين والاحتفاء بهم، ومتمنياً دعم الهيئة للمزيد من البرامج التدريبية والمشاريع والمبادرات والمخيمات التي تستهدف فئات المجتمع الفلسطيني.
وفي سياق متصل، أكد المشاركون في المخيمات الشبابية في كلمة لهم ألقاها نيابة عنهم المشارك محمود البايض أن هذه المخيمات أضاءت لهم من اليوم الأول الطريق والعمل بما اكتسبوه من علم ومهارات من أجل النهوض بمجتمع راق، مؤكدين أنها صقلت مهاراتهم وبناء ثرواتهم في كافة النواحي للتعامل مع الأمور الريادية والقيادية.

منتدى الشباب الحضاري يختتم المخيمات الشبابية قيادات واعدة 132604512_1622660757920430_6935204386112704179_o منتدى الشباب الحضاري يختتم المخيمات الشبابية قيادات واعدة 132765009_1622660747920431_2636044644904815048_o 132767256_1622660871253752_6335480308000162034_o
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