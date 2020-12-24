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الصحة: دائرة القومسيون الطبي تنجز نحو ( 1213) معاملة منذ بداية2020

24 كانون أول / ديسمبر 2020 12:45

الصحة: دائرة القومسيون الطبي تنجز نحو ( 1213) معاملة منذ بداية2020
الصحة: دائرة القومسيون الطبي تنجز نحو ( 1213) معاملة منذ بداية2020

غزة- الرأي

أنجزت  دائرة القومسيون الطبي منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر ما يقارب من ( 1213) معاملة ، منها( 733) حالة مرضية محلية ، و(150) حالة مرضية  قد أنجزت من قبل  اللجنة المركزية . 

وأوضح د. علاء المدهون مدير الدائرة أن لجنة القومسيون الطبي المركزي  تختص  بالنظر في الإجازات المرضية الداخلية والخارجية  التي تزيد عن( 90) يوماً ، وتحديد نسب العجز الطبي لإصابات العمل ، والنظر في بعض القضايا المتعلقة  بالمحاكم والقضاء الشرعي ، الى جانب الحالات المحولة من هيئة التقاعد لاستبدال المعاش وحالات القدرة والكسب  لأصحاب الاحتياجات الخاصة  لأبناء المنتسبين لهيئة التقاعد  ، ومستوى اللياقة للعاملين، والبت في النواحي الطبية، إضافة الى معاملات أخرى يتم انجازها من خلال الدائرة.
وبين أن اللجنة الثانية وهي لجنة الاعفاءات التي تختص في عملها على تقدير نسبة العجز لدى ذوي الاحتياجات الخاصة المحتاجين لإعفاءات الجمارك ، وتقرير مدى إمكانية الاستفادة من الامتيازات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة من مجموعة الاتصالات الفلسطينية  ، البت في موضوع  المعلمين لتحقيق العبء الوظيفي والنظر في دوام الموظفين خلال جائحة كورونا  .
اما فيما يخص اللجان المحلية الموزعة في غزة وخانيونس أوضح المدهون انها  تختص بالمتقدمين الجدد وتحديد مدى لياقتهم للعمل في الوظائف الحكومية وسلطة المياه وبلديات الساحل وجميع المستفيدين من هيئة التقاعد الفلسطينية  ، البت في  الاجازات المرضية المحلية كلياً أو جزئياً أو عدم اعتمادها بالإضافة الى وتحديد السن لفاقدي القيد.

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