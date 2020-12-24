وكالة الرأي الفلسطينية منتدى الشباب الحضاري يختتم المخيمات الشبابية "قيادات واعدة" وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى شهداء الأقصى تنتهي من سحب جميع الأصناف المكهنة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تعديل قانون المخدرات تنتهي من مناقشة التعديلات المقترحة وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع يبدأ بتعديل قانون الخدمة المدنية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تقيم المتقدمين للحصول على الكراسي الكهربائية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تعزز تعاونها مع "جمعية خريجي تدريب غزة الوكالة" وكالة الرأي الفلسطينية 1.5 مليار دولار خسائر غزة بسبب استمرار الحصار خلال 2020 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تبحث التعاون المشترك مع جمعية أساتذة الجامعات وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم يناقش عدة قضايا مع جمعية أصحاب شركات البترول وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 387 قضية وتوقف 62 متهمًا
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

لمتابعة مدى التزامها بإجراءات الوقاية

الاقتصاد تنظم 65 زيارة تفتيشية على الأسواق والمصانع

24 كانون أول / ديسمبر 2020 01:00

128350242_1827482144066569_6597258698401338485_n
128350242_1827482144066569_6597258698401338485_n

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، 65 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وقالت الوزارة، إنه تم تنفيذ 8  جولات ميدانية لمنشآت تجارية، مشيرةً إلى أنه تم التركيز في الجولات على المصانع والمنشآت لمتابعة مدى التزامها بإجراءات الوقاية.

كما لفتت إلى أن مديرية المعادن الثمينة نظمت 9 زيارات على محال بيع الذهب والمجوهرات في  محافظة غزة.
في حين تابع قسم الصناعات المعدنية مستلزمات الغاز وفحصها والتأكد من عوامل الأمن والسلامة للمنتجات قبل طرحها في السوق المحلي.
كما أجرت دائرة التنمية الصناعية جولات ميدانية على المصانع والمنشآت في محافظة خانيونس لمتابعة الشكاوى وبطاقات البيانات المستخدمة في تصنيع الحلويات والكيك وتوجيه النصائح لهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ المرحلة الأولى من مشروع الجاكيت الشتوي للأطفال المحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟