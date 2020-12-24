الاقتصاد تنظم 65 زيارة تفتيشية على الأسواق والمصانع

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، 65 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وقالت الوزارة، إنه تم تنفيذ 8 جولات ميدانية لمنشآت تجارية، مشيرةً إلى أنه تم التركيز في الجولات على المصانع والمنشآت لمتابعة مدى التزامها بإجراءات الوقاية.

كما لفتت إلى أن مديرية المعادن الثمينة نظمت 9 زيارات على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة غزة.

في حين تابع قسم الصناعات المعدنية مستلزمات الغاز وفحصها والتأكد من عوامل الأمن والسلامة للمنتجات قبل طرحها في السوق المحلي.

كما أجرت دائرة التنمية الصناعية جولات ميدانية على المصانع والمنشآت في محافظة خانيونس لمتابعة الشكاوى وبطاقات البيانات المستخدمة في تصنيع الحلويات والكيك وتوجيه النصائح لهم.