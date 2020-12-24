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المجلس الأعلى للقضاء يكرم عدداً من قضاته

24 كانون أول / ديسمبر 2020 01:14

المجلس الأعلى للقضاء يكرم عدداً من قضاته
المجلس الأعلى للقضاء يكرم عدداً من قضاته

غزة- الرأي

كرم  رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد عابد عدد من قضاة محاكم الصلح والبداية والذين تم اختيارهم ضمن جائزة مبادرة تحفيز الكادر القضائي للعام 2019، بحضور المستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي والمهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم النظامية.
وأشاد رئيس المجلس بأداء القضاة وانضباطهم في عملهم والتزامهم بضوابط التعامل بين زملائهم القضاة وكذلك المحامين ووكلاء النيابة و الإحترام المتبادل والتعاون فيما بينهم بغية تحقيق العدل وتوفير الأمن والطمأنينة لكافة المتقاضين والمؤسسات الشريكة.

وأوضح المستشار عابد بأن التكريم جاء لتميز  القضاة في إدارة المحاكم ودوائر التنفيذ المكلفين بها خلال العام 2019.

وقدم المستشار عابد تهانيه الحارة إلى كافة القضاة المكرمين، مؤكدا على أن السلطة القضائية تزخر بالقضاة المميزين القادرين على إدارة محاكمهم وتسيير أعمالها وتحقيق إنجازات رائعة تخدم الصالح العام.

وفي كلمته نيابة عن السادة القضاة المكرمين أعرب المستشار حامد السمك عن شكره  للمستشار عابد ولرئيس المكتب الفني على تقديرهما للسادة القضاة الذين يؤدون واجباتهم على أكمل وجه مشيرا إلى أن الحوافز تعزز سلوك العاملين في السلك القضائي بما يحقق أهداف السلطة القضائية.

يذكر بأن التكريم جاء استكمالا لتكريم سابق أجراه رئيس المجلس لعدد آخر من السادة القضاة خلال العام 2020

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