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النائب العام يؤكد على حماية الجبهة الداخلية في ظل الظروف الاستثنائية

24 كانون أول / ديسمبر 2020 09:39

النائب العام يؤكد على حماية الجبهة الداخلية في ظل الظروف الاستثنائية
النائب العام يؤكد على حماية الجبهة الداخلية في ظل الظروف الاستثنائية

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، خلال زيارته التفقدية لنيابة رفح، على تضافر الجهود مع منظومة العدالة والمؤسسة الشرطية؛ لتحقيق الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي، وحماية الجبهة الداخلية في ظل الظروف الاستثنائية.
وناقش النائب العام، خلال اجتماعه بأعضاء نيابة رفح الجزئية، سلامة الإجراءات المتخذة في الملف الجزائي، واستيفاء وتدقيق كافة التحقيقات، ومتابعة تنفيذ التفويضات، وآلية متابعة المظالم المقدمة من المواطنين، وتدقيقها والرد عليه خلال المدة، وإعادة الحقوق لأصحابها.

وأكد  على حُسن التعامل مع الجمهور، وتعزيز العلاقة مع مكونات السلطة القضائية والتنفيذية؛ مما يُرسي دعائم سيادة القانون، وتحقيق الردع العام.

النائب العام يؤكد على حماية الجبهة الداخلية في ظل الظروف الاستثنائية 132946056_3593127090774976_734224598676349215_n 132734469_3593126967441655_5068689181671784859_n
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