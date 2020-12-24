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النائب العام يعزز تعاونه مع بلدية رفح لتحقيق المصلحة العامة

24 كانون أول / ديسمبر 2020 09:42

النائب العام يعزز تعاونه مع بلدية رفح لتحقيق المصلحة العامة
النائب العام يعزز تعاونه مع بلدية رفح لتحقيق المصلحة العامة

رفح- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، ورئيس بلدية رفح د.أنور الشاعر، على تعزيز التعاون المشترك وتحقيق المصلحة العامة، وسُبل تطوير جودة الخدمات التي تمس حياة المواطنين، والحفاظ على المقدرات المدنية والشكل الحضاري لها، والالتزام بقانون تنظيم المُدن؛ كَوْنه يعزز منهج العدالة، ويستجيب للحقوق العامة والخاصة للمواطنين.
وأشاد المستشار المدهون، بانفتاح بلدية رفح على كافة فئات المجتمع، وتمثيلها للشباب في لجان الأحياء، والاستجابة للطموحات والمبادرات التي تقدمها، وتسهيلها للخدمات، وتطوير المرافق، وسعيها للمشاركة واطلاق مبادرات التحفيز لموظفي البلدية وتنفيذها للمشاريع التنموية في المدينة.

النائب العام يعزز تعاونه مع بلدية رفح لتحقيق المصلحة العامة 132651089_3593120430775642_5294138763655047071_n النائب العام يعزز تعاونه مع بلدية رفح لتحقيق المصلحة العامة
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