النائب العام يعزز تعاونه مع بلدية رفح لتحقيق المصلحة العامة

رفح- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، ورئيس بلدية رفح د.أنور الشاعر، على تعزيز التعاون المشترك وتحقيق المصلحة العامة، وسُبل تطوير جودة الخدمات التي تمس حياة المواطنين، والحفاظ على المقدرات المدنية والشكل الحضاري لها، والالتزام بقانون تنظيم المُدن؛ كَوْنه يعزز منهج العدالة، ويستجيب للحقوق العامة والخاصة للمواطنين.

وأشاد المستشار المدهون، بانفتاح بلدية رفح على كافة فئات المجتمع، وتمثيلها للشباب في لجان الأحياء، والاستجابة للطموحات والمبادرات التي تقدمها، وتسهيلها للخدمات، وتطوير المرافق، وسعيها للمشاركة واطلاق مبادرات التحفيز لموظفي البلدية وتنفيذها للمشاريع التنموية في المدينة.