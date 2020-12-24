النيابة العامة تُطلق دورة تدريبية لموظفيها عن فن التعامل مع الجمهور

غزة- الرأي

أطلقت لجنة التدريب العليا بالنيابة العامة، دورة تدريبية لأقسام وموظفي الاستقبال والمتابعة في أروقة النيابات، عن فن التعامل مع الجمهور، ومهارات الاتصال والتواصل، وتطبيقات عملية في إدارة الوقت وضغوط العمل، وتطوير وسائل الإقناع والتأثير، والنتائج المرجوّة من مهارات تعلّم لغة الجسد والاتصال الفعّال والذكاء الاجتماعي، عبر محاضرين أكفّاء في إدارة التنمية البشرية.

وأكد عضو لجنة التدريب أ.محمد عبد الرحمن، أن النيابة العامة تولي اهتماماً استثنائياً لتنمية وتعزيز الكوادر البشرية، عبر التدريب والتأهيل، والارتقاء بالمعايير التي تتبنّاها؛ لتعزيز قدرتها على الوفاء باستحقاقات التميّز والجودة، والريادة في خدمة جمهور المتعاملين، مُضيفاً إلى استمرارية عقد سلسلة دورات تدريبية لكافة الدوائر والأقسام حسب المهام والأهداف المَرجو تحقيقها في التطوير والريادة.

وتهدف الدورة التدريبية إلى تمكين موظفي الاستقبال والمتابعة من قراءة أفكار المتعاملين، وإكسابهم الفنون والمهارات للتعامل مع الآخرين، والاستثمار الأمثل في إدارة الوقت، وخلق بيئة عمل محفِّزة تحقق أهداف العدالة الناجزة.