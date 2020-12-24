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الاقتصاد: هيئة المدن الصناعية تستقبل الرئيس التنفيذي من رام الله

24 كانون أول / ديسمبر 2020 09:50

الاقتصاد: هيئة المدن الصناعية تستقبل الرئيس التنفيذي من رام الله
الاقتصاد: هيئة المدن الصناعية تستقبل الرئيس التنفيذي من رام الله

غزة- الرأي

استقبلت الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في مقرها بمدينة غزة، د. علي شعث "الرئيس التنفيذي للهيئة" من رام الله.
وكان في استقباله مدير عام هيئة المدن الصناعية م. عماد الحوراني وعدد من موظفي الهيئة.
ورحب الحوراني بالضيف  مستعرضاً آخر مستجدات المنطقة الصناعية على كافة الأصعدة.
من جهته استعرض د. شعث آخر التطورات الخاصة بمنحة الاتحاد الأوروبي لمدينة غزة الصناعية وآخر الترتيبات التي وصلت إليها، مثمناً دور الجميع في دعم المدينة الصناعية في ظل وجود روح العمل المشتركة بين جميع الأطراف.
وجرى تنفيذ زيارة ميدانية لعدة مصانع شملت مصنع كيبال للأنابيب البلاستيكية و شركة هانوفر للألبان و شركة سرايو الوادية.
و اختتم الوفد جولته بزيارة مكتب مطور مدينة غزة الصناعية في ظل روح ايجابية من الجميع من أجل إنجاح هذا الصرح الاقتصادي الكبير.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد اعتمد منحة لدعم مصانع مدينة غزة الصناعية تقدر ب 7.5 مليون يورو سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.

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