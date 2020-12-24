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"إصلاح وتأهيل الشمال" يستضيف محاكمات سريعة لموقوفين

24 كانون أول / ديسمبر 2020 10:28

"إصلاح وتأهيل الشمال" يستضيف محاكمات سريعة لموقوفين

غزة- الرأي

استضاف مركز إصلاح وتأهيل محافظة الشمال "أبو عبيدة" صباح الخميس، المحاكمات السريعة لمجموعة من الموقوفين الجنائيين بالمركز، بالتعاون مع محكمة بداية شمال غزة.

وأوضح مدير مركز إصلاح الشمال المقدم محمد أبو اللبن أنه تم عقد محاكمات لـ 8 موقوفين جنائيين من بينهم موقوفين موجه لهم لوائح اتهام بالقتل.

ونوه أبو اللبن إلى أن المحاكمات السريعة تأتي في إطار التخفيف عن الموقوفين وإنهاء ملفاتهم القانونية العالقة؛ مبيناً وجود تعاون وتواصل مباشر مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية من قبل مراكز الإصلاح والتأهيل لعقد المزيد من المحاكم السريعة للموقوفين داخل المركز.

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