وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يتسلم جهاز تخطيط التصوير بالتنظير الداخلي وكالة الرأي الفلسطينية أطباء مستشفى النصر يناقشون حالة مرضية تعاني من سوء الامتصاص وكالة الرأي الفلسطينية هنية يعزي قيادة الجبهة الشعبية بوفاة ملوح وكالة الرأي الفلسطينية "إصلاح وتأهيل الشمال" يستضيف محاكمات سريعة لموقوفين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الالتزام بإجراءات الوقاية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: هيئة المدن الصناعية تستقبل الرئيس التنفيذي من رام الله وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تُطلق دورة تدريبية لموظفيها عن فن التعامل مع الجمهور وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يعزز تعاونه مع بلدية رفح لتحقيق المصلحة العامة وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يؤكد على حماية الجبهة الداخلية في ظل الظروف الاستثنائية وكالة الرأي الفلسطينية بدران يعزي بوفاة المناضل عبد الرحيم ملوح
أخبار » الأخبار الحكومية

أطباء مستشفى النصر يناقشون حالة مرضية تعاني من سوء الامتصاص

24 كانون أول / ديسمبر 2020 10:58

أطباء مستشفى النصر يناقشون حالة مرضية تعاني من سوء الامتصاص
أطباء مستشفى النصر يناقشون حالة مرضية تعاني من سوء الامتصاص

غزة- الرأي

ناقش الطاقم الطبى بمستشفى النصر، حالة مرضية تعانى من سوء امتصاص سكر الجلوكوز والجلاكتوز، حيث استعرضت الدكتورة ريما صلاح وبإشراف الدكتورة رضا أبو عاصي رئيس قسم العناية المركزة  حالة لطفلة مولودة تبلغ من العمر 4 أيام أدخلت لقسم الحضانة على إثر جفاف شديد مع خلل في وظائف الكلى وحموضة بالدم ، حيث تم الإشتباه على أنها تعاني من سوء امتصاص وتم اعطائها حليب من نوع خاص ( lactose free ) ولكن لم يكن هناك أي تحسن .

ولفتت إلى أنه تم مناقشة الأمر مع الأهل وتبين وجود أخ للطفلة كان يعاني من نفس المشكلة ، وتم تشخصيها على أنه سوء امتصاص لسكر الجلوكوز والجلاكتوز ، مشيرا الى  اعطاء الطفلة حليب من نوع خاص خالي من مادة الجلوكوز والجلاكتوز ( galactomine ) وكان هنالك تحسن كبير على الحالة وتم تحويلها للمتابعة بقسم الجهاز الهضمي بمستشفى الرنتيسي .

 وعقدت المحاضرة بحضور الدكتور مصطفى الكحلوت مدير المستشفى ورؤساء الأقسام الطبية وأعضاء اللجنة العلمية وأطباء البورد والإمتياز .

حيث راعت المحاضرة التباعد الجسدي والإلتزام بسبل الوقاية والسلامة .

علماً بأن هذه المحاضرة تأتي ضمن نشاطات اللجنة العملية بالمستشفى و النشاطات العلمية لبرنامج البورد الفلسطيني لطب الاطفال.

133347649_435249567605228_5477548454518018178_n أطباء مستشفى النصر يناقشون حالة مرضية تعاني من سوء الامتصاص
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ المرحلة الأولى من مشروع الجاكيت الشتوي للأطفال المحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟