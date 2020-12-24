أطباء مستشفى النصر يناقشون حالة مرضية تعاني من سوء الامتصاص

غزة- الرأي

ناقش الطاقم الطبى بمستشفى النصر، حالة مرضية تعانى من سوء امتصاص سكر الجلوكوز والجلاكتوز، حيث استعرضت الدكتورة ريما صلاح وبإشراف الدكتورة رضا أبو عاصي رئيس قسم العناية المركزة حالة لطفلة مولودة تبلغ من العمر 4 أيام أدخلت لقسم الحضانة على إثر جفاف شديد مع خلل في وظائف الكلى وحموضة بالدم ، حيث تم الإشتباه على أنها تعاني من سوء امتصاص وتم اعطائها حليب من نوع خاص ( lactose free ) ولكن لم يكن هناك أي تحسن .

ولفتت إلى أنه تم مناقشة الأمر مع الأهل وتبين وجود أخ للطفلة كان يعاني من نفس المشكلة ، وتم تشخصيها على أنه سوء امتصاص لسكر الجلوكوز والجلاكتوز ، مشيرا الى اعطاء الطفلة حليب من نوع خاص خالي من مادة الجلوكوز والجلاكتوز ( galactomine ) وكان هنالك تحسن كبير على الحالة وتم تحويلها للمتابعة بقسم الجهاز الهضمي بمستشفى الرنتيسي .

وعقدت المحاضرة بحضور الدكتور مصطفى الكحلوت مدير المستشفى ورؤساء الأقسام الطبية وأعضاء اللجنة العلمية وأطباء البورد والإمتياز .

حيث راعت المحاضرة التباعد الجسدي والإلتزام بسبل الوقاية والسلامة .

علماً بأن هذه المحاضرة تأتي ضمن نشاطات اللجنة العملية بالمستشفى و النشاطات العلمية لبرنامج البورد الفلسطيني لطب الاطفال.