مجمع ناصر الطبي يتسلم جهاز تخطيط التصوير بالتنظير الداخلي

غزة- الرأي

أعلن د. خالد مطر استشاري و رئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير بمجمع ناصر الطبى بخانيونس، عن وصول جهاز تخطيط التصوير بالتنظير الداخلي باستخدام الموجات فوق الصوتية الى مجمع ناصر الطبي بدعم من مؤسسة اطباء لحقوق الإنسان .

واعتبر د.مطر هذا الجهاز إضافة نوعية وهائلة لقسم المناظير بمجمع ناصر، لتجويد الخدمة وتقديم العلاج للمرضى بفاعلية لا متناهية الدقة، و طفرة علمية تشخيصية علاجية في زمن الطب الحديث.

وأوضح د.مطر أن هذا الجهاز يتيح الفرصة للتصوير من داخل جسم الانسان من نقطة صفر ويمكن أن يحصل الطبيب علي تصوير عالي الجودة لا يمكن الحصول عليه بأى طريقة، منوها الى أن الجهاز أيضا يدمج مناظير الجهاز الهضمي بجهاز تصوير فوق الصوتي لينتج عنه تصوير فائق الدقة في التشخيص.

ويضيف:" يمكن للجهاز أيضا تصوير الأعضاء مباشرة من داخل جسم الانسان مثلا من القفص الصدري أو تجويف البطن بدقة لا متناهية الجودة، كما و يساعد الجهاز في تشخيص العديد من الأمراض التي كان من المستحيل الوصول اليها مسبقا بأي الية تشخيصية متوفرة".

وتابع" كما يمكن عن طريق الجهاز أخد عينات من أماكن أو أورام مثلا في جسم الانسان كان من المستحيل مسبقا الوصول اليها، ليس فقط لعلاجها وإنما لتشخيصها أيضا بدقة عالية".

وعلى صعيد التنظير (Endoscopic)، بين د.مطر أنها تقنية تساعد على المعاينة والمعالجة والتي يتم القيام بها داخل جسم المريض ، إذ يتم ادخال كاميرا متطورة جداً إلى الجسم عن طريق الفم أو عبر فتحة الشرج على طول هذا الأنبوب (المنظار) توجد قناة من خلالها يتم إضاءة المكان بضوء قوي.

وتابع:" كما يمر من خلالها الماء ليتم رشه، والهواء من أجل النفخ، كما و يمكن تمرير العديد من المعدات المتنوعة بحسب الهدف والحاجة، عبر هذه القناة، وفي نهاية طرف المنظار يتم وضع فيلم كما هو الحال مع كاميرا الفيديو المنزلية".

ونوه الى التنظير هو تماماً كجهاز الموجات فوق الصوتية، عبارة عن تقنية متوفرة حاليا فعالة وسريعة نسبيا و من الممكن أن يكون التنظير غير مريحاً بالنسبة للمرضى لذا فإن معظمهم يطلبون أن يتم تخديرهم قبل إجراء الفحص.

ويوضح أنه في تخطيط التصوير بالتنظير الداخلي يتم الدمج بين كلتا التقنيتين ، فقد قام المهندسون بتركيب منظار ومضاف إليه محول للموجات فوق الصوتية على طرفه الذي يتم إدخاله لداخل الجسم.

وبين د. مطر أن أهمية وأهداف هذه التقنية الحديثة (EUS) متعددة: مثل التشخيص المبكر، تحديد الحاجة باجراء جراحة أو عدم الحاجة للجراحة بحسب تفشي المرض، من أجل الكشف عن الحصى الصغيرة المتواجدة في القنوات الصفراوية التي تسبب الآلام التي يمكن معالجتها، وهذه عبارة عن 3 أمثلة بارزة على تأثير التقنية الحديثة (EUS) على الصحة على اختلاف جوانبها.

وختم د.مطر " أن الفكرة كانت بمثابة الحلم ولكنها تحولت لحقيقة لتضيف تقنية متقدمة جدا فقط موجودة في بعض دول العالم" .