وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يتسلم جهاز تخطيط التصوير بالتنظير الداخلي وكالة الرأي الفلسطينية أطباء مستشفى النصر يناقشون حالة مرضية تعاني من سوء الامتصاص وكالة الرأي الفلسطينية هنية يعزي قيادة الجبهة الشعبية بوفاة ملوح وكالة الرأي الفلسطينية "إصلاح وتأهيل الشمال" يستضيف محاكمات سريعة لموقوفين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الالتزام بإجراءات الوقاية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: هيئة المدن الصناعية تستقبل الرئيس التنفيذي من رام الله وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تُطلق دورة تدريبية لموظفيها عن فن التعامل مع الجمهور وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يعزز تعاونه مع بلدية رفح لتحقيق المصلحة العامة وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يؤكد على حماية الجبهة الداخلية في ظل الظروف الاستثنائية وكالة الرأي الفلسطينية بدران يعزي بوفاة المناضل عبد الرحيم ملوح
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة والداخلية تناقشان تدوين الادعاء القضائي في التقارير القضائية

24 كانون أول / ديسمبر 2020 11:12

الصحة والداخلية تناقشان تدوين الادعاء القضائي في التقارير القضائية
الصحة والداخلية تناقشان تدوين الادعاء القضائي في التقارير القضائية

غزة- الرأي

 ناقشت وزارتا الصحة والداخلية آلية تدوين الادعاء القضائي في التقارير القضائية، وذلك لأهمية تدوين سبب الادعاء في التقارير القضائية وما يترتب عن هذا الموضوع من تبعات وقضايا والجهة المختصة في هذا الأمر، وتم عقد اللقاء بحضور المستشار القانوني لوزارة الصحة ا. سعيد البطة يرافقة ا. لؤي عصفور، ومن الداخلية العقيد تامر شحادة مدير عام الإدارة العامة للمرور والنجدة وضباط المرور.
وتطرق ا. سعيد  لنتائج اللقاءات السابقة بين الداخلية والصحة والنيابة العامة بشأن الموضوع ودور ضباط التحقيق في المستشفيات في التوثيق لسبب الإدعاء القضائي لتوثيق صحة الإدعاء في التقرير القضائي لما يترتب على ذلك من أهمية وحقوق وطالبات.
وبدوره، اشار العقيد تامر شحادة أهمية هذا اللقاء كونه  يخص وزارة الداخلية بشأن التأكد من صحة الادعاء وإعطاء البيانات من قبل المواطنين تحت طائلة المسئولية القانونية حال ثبوت عكس الادعاء. 
 وأكد على استعداد إدارة المرور للتعاون الكامل مع جهات العلاقة سواء الصحة أو تحقيق المستشفيات لإنجاز هذا الملف الهام حيث أن الكثير من الادعاءات تتعلق بحوادث الطرق.

الصحة والداخلية تناقشان تدوين الادعاء القضائي في التقارير القضائية 132609338_859222097969900_6528295896678187056_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ المرحلة الأولى من مشروع الجاكيت الشتوي للأطفال المحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟