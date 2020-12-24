الصحة والداخلية تناقشان تدوين الادعاء القضائي في التقارير القضائية

غزة- الرأي

ناقشت وزارتا الصحة والداخلية آلية تدوين الادعاء القضائي في التقارير القضائية، وذلك لأهمية تدوين سبب الادعاء في التقارير القضائية وما يترتب عن هذا الموضوع من تبعات وقضايا والجهة المختصة في هذا الأمر، وتم عقد اللقاء بحضور المستشار القانوني لوزارة الصحة ا. سعيد البطة يرافقة ا. لؤي عصفور، ومن الداخلية العقيد تامر شحادة مدير عام الإدارة العامة للمرور والنجدة وضباط المرور.

وتطرق ا. سعيد لنتائج اللقاءات السابقة بين الداخلية والصحة والنيابة العامة بشأن الموضوع ودور ضباط التحقيق في المستشفيات في التوثيق لسبب الإدعاء القضائي لتوثيق صحة الإدعاء في التقرير القضائي لما يترتب على ذلك من أهمية وحقوق وطالبات.

وبدوره، اشار العقيد تامر شحادة أهمية هذا اللقاء كونه يخص وزارة الداخلية بشأن التأكد من صحة الادعاء وإعطاء البيانات من قبل المواطنين تحت طائلة المسئولية القانونية حال ثبوت عكس الادعاء.

وأكد على استعداد إدارة المرور للتعاون الكامل مع جهات العلاقة سواء الصحة أو تحقيق المستشفيات لإنجاز هذا الملف الهام حيث أن الكثير من الادعاءات تتعلق بحوادث الطرق.