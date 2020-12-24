وجهاء من عائلة العمور ورجال الإصلاح يقدمون اعتذارهم لوزارة الصحة

غزة- الرأي

قدم وجهاء من عائلة العمور ورجال الاصلاح اعتذارهم لوزارة الصحة عن اعتداء بعض أفراد عائلتهم على سيارة وسائقي إسعاف وزارة الصحة.

وأكدت الجاهة أسفها واعتذارها لما بدر من أبنائها، مؤكدة على الدور الهام لوزارة الصحة في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة والأعباء الكبيرة الملقاة على كاهل وزارة الصحة.

بدوره رحب المستشار سعيد البطة مدير عام الشئون القانونية بالجاهة ، مؤكدا أن وزارة الصحة وموظفيها هدفهم السهر على راحة المواطنين وتقديم الخدمات الصحية رغم الظروف الصعبة وأن كل موارد وامكانيات الوزارة هي ملك للشعب الفلسطيني يجب أن نحافظ عليها ونعمل على تعزيزها للمصلحة العامة.