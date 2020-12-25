وكالة الرأي الفلسطينية إيسكو يصل للفوز 150 مع ريال مدريد فى الليجا وكالة الرأي الفلسطينية سكولز يقصف شباك أستون فيلا بصاروخ على الطائر وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الاندونيسي يحول 500 عملية مجدولة على برنامجي الاوتشا والايكو وكالة الرأي الفلسطينية وجهاء من عائلة العمور ورجال الإصلاح يقدمون اعتذارهم لوزارة الصحة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة والداخلية تناقشان تدوين الادعاء القضائي في التقارير القضائية وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يتسلم جهاز تخطيط التصوير بالتنظير الداخلي وكالة الرأي الفلسطينية أطباء مستشفى النصر يناقشون حالة مرضية تعاني من سوء الامتصاص وكالة الرأي الفلسطينية هنية يعزي قيادة الجبهة الشعبية بوفاة ملوح وكالة الرأي الفلسطينية "إصلاح وتأهيل الشمال" يستضيف محاكمات سريعة لموقوفين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الالتزام بإجراءات الوقاية
أخبار » الرياضة و الملاعب

سكولز يقصف شباك أستون فيلا بصاروخ على الطائر

25 كانون أول / ديسمبر 2020 06:58

1
1

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الانجليزي بول سكولز، واحدًا من أفضل الأهداف التي سجلها عبر مسيرته الكروية وهدفًا على طريقته الخاصة، بعد أن أطلق صاروخا على مرمى أستون فيلا فى المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ19 من الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2006-2007.

المباراة جمعت الفريقين على ملعب "فيلا بارك" وانتهت بفوز مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، وكان كريستيانو رونالدو قد سجل الهدفين الأول والثالث، بينما سجل سكولز الهدف الثاني الخرافي.

وفى ضربة ركنية في الدقيقة 64 نفذها ريان جيجز عادت من الدفاع إلى خارج المنطقة، ليقابلها بول سكولز من الوضع طائرا بتسديدها مباشرة على المرمى ببراعة، ليكون واحدا من أفضل أهداف البريميرليج في هذا الموسم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ المرحلة الأولى من مشروع الجاكيت الشتوي للأطفال المحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟