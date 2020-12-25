سكولز يقصف شباك أستون فيلا بصاروخ على الطائر

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الانجليزي بول سكولز، واحدًا من أفضل الأهداف التي سجلها عبر مسيرته الكروية وهدفًا على طريقته الخاصة، بعد أن أطلق صاروخا على مرمى أستون فيلا فى المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ19 من الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2006-2007.

المباراة جمعت الفريقين على ملعب "فيلا بارك" وانتهت بفوز مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، وكان كريستيانو رونالدو قد سجل الهدفين الأول والثالث، بينما سجل سكولز الهدف الثاني الخرافي.

وفى ضربة ركنية في الدقيقة 64 نفذها ريان جيجز عادت من الدفاع إلى خارج المنطقة، ليقابلها بول سكولز من الوضع طائرا بتسديدها مباشرة على المرمى ببراعة، ليكون واحدا من أفضل أهداف البريميرليج في هذا الموسم.