وكالة الرأي الفلسطينية إيسكو يصل للفوز 150 مع ريال مدريد فى الليجا وكالة الرأي الفلسطينية سكولز يقصف شباك أستون فيلا بصاروخ على الطائر وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الاندونيسي يحول 500 عملية مجدولة على برنامجي الاوتشا والايكو وكالة الرأي الفلسطينية وجهاء من عائلة العمور ورجال الإصلاح يقدمون اعتذارهم لوزارة الصحة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة والداخلية تناقشان تدوين الادعاء القضائي في التقارير القضائية وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يتسلم جهاز تخطيط التصوير بالتنظير الداخلي وكالة الرأي الفلسطينية أطباء مستشفى النصر يناقشون حالة مرضية تعاني من سوء الامتصاص وكالة الرأي الفلسطينية هنية يعزي قيادة الجبهة الشعبية بوفاة ملوح وكالة الرأي الفلسطينية "إصلاح وتأهيل الشمال" يستضيف محاكمات سريعة لموقوفين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الالتزام بإجراءات الوقاية
أخبار » الرياضة و الملاعب

إيسكو يصل للفوز 150 مع ريال مدريد فى الليجا

25 كانون أول / ديسمبر 2020 07:05

1
1

وصل فرانشيسكو إيسكو، نجم خط وسط ريال مدريد، للفوز رقم 150، على مستوى الدوري الإسباني، بعد مشاركته فى تحقيق الإنتصار على ضيفه فريق غرناطة، بثنائية نظيفة، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الموسم الحالى 2020 – 2021، من الليجا.

وشارك إيسكو، فى مواجهة غرناطة، بديلا للأرجنتيني الشاب فيدى فالفيردى، بالدقيقة 78 من زمن القاء، وصنع هدف ريال مدريد الثانى، الذى سجله النجم الفرنسي كريم بنزيما، فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.  

ويخوض إيسكو، موسمه الثامن مع الميرنجى، منذ انضمامه عام 2013، قادما من صفوف فريق مالاجا، فى صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو، ووصل إلى الفوز رقم 150 فى الليجا، خلال 2017 مباراة، سجل خلالهم 36 هدفا، ونجح فى التتويج بلقب الدوري الإسباني فى مرتين.

ويعد موسمي 2014 – 2015 و 2016 – 2017، الأفضل لنجم ريال مدريد، على مستوى الليجا، من خلاله تحقيقه الفوز فى 26 و 25 مباراة، على التوالى.

ويحتل ريال مدريد، وصافة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 32 نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر أتلتيكو مدريد مع تبقي مباراة للروخي بلانكوس.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ المرحلة الأولى من مشروع الجاكيت الشتوي للأطفال المحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟