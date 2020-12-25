إيسكو يصل للفوز 150 مع ريال مدريد فى الليجا

وصل فرانشيسكو إيسكو، نجم خط وسط ريال مدريد، للفوز رقم 150، على مستوى الدوري الإسباني، بعد مشاركته فى تحقيق الإنتصار على ضيفه فريق غرناطة، بثنائية نظيفة، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الموسم الحالى 2020 – 2021، من الليجا.

وشارك إيسكو، فى مواجهة غرناطة، بديلا للأرجنتيني الشاب فيدى فالفيردى، بالدقيقة 78 من زمن القاء، وصنع هدف ريال مدريد الثانى، الذى سجله النجم الفرنسي كريم بنزيما، فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ويخوض إيسكو، موسمه الثامن مع الميرنجى، منذ انضمامه عام 2013، قادما من صفوف فريق مالاجا، فى صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو، ووصل إلى الفوز رقم 150 فى الليجا، خلال 2017 مباراة، سجل خلالهم 36 هدفا، ونجح فى التتويج بلقب الدوري الإسباني فى مرتين.

ويعد موسمي 2014 – 2015 و 2016 – 2017، الأفضل لنجم ريال مدريد، على مستوى الليجا، من خلاله تحقيقه الفوز فى 26 و 25 مباراة، على التوالى.

ويحتل ريال مدريد، وصافة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 32 نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر أتلتيكو مدريد مع تبقي مباراة للروخي بلانكوس.