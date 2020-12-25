ميلان يتوهج فى 2020 بحصاد نارى فى الملاعب الإيطالية

أظهرت الإحصائيات تفوق فريق ميلان فى عام 2020، بعد انتهاء مباريات الدوري الإيطالي التي أقيمت قبل إجازة عطلة الكريسماس والتي انتهت بمباراة متصدر الترتيب ضد لاتسيو، حيث خاض الفريق مع المدير الفني بيولي في واحدة من المفاجآت السعيدة لعشاق الروسونيري قبل انتهاء العام الجاري.

وأصبح ميلان الفريق الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى الذي لم يتلق هزيمة خلال الموسم الحالى، بعدما استطاع أن يحقق الفوز ضد لاتسيو في المباراة التي جمعتهما في الدوري الإيطالي "الكالتشيو".



وحافظ ميلان على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، مع ختام منافسات الجولة الرابعة عشر، مساء الأربعاء الماضى، وهى الجولة الأخيرة فى عام 2020، حيث ستعود منافسات الكالتشيو، بمواجهات الجولة الخامسة عشر، أوائل شهر يناير من العام المقبل 2021.



وسقط فريق يوفنتوس في الجولة الماضية بالدوري الإيطالي بعدما كان منافسا للميلان كونهما لم ينالا أي هزيمة من بين الدوريات الخمس الكبرى الا أنه نال خسارة قاسية أمام فيورنتينا على ارضه بثلاثية نظيفة.



واقتنص ميلان فوزا مثيرا من ضيفه فريق لاتسيو بنتيجة 3 - 2 فى المباراة القوية، التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضى، على ملعب "سان سيرو"، ليرفع رصيده للنقطة 34، فى صدارة ترتيب الكالتشيو.



وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات، أن ميلان، أصبح ثانى فريق فى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بيج 5"، ينجح فى تسجيل هدفين أو أكثر، فى 15 مباراة متتالية، خلال عام واحد، منذ برشلونة، فى 18 مباراة، خلال عام 1948.



وحل فريق روما، فى المركز الثالث، برصيد 27 نقطة، بعد تغلبه على ضيفه فريق كاليارى، بنتيجة 3 – 2، ثم ساسولو، برصيد 26 نقطة، بعد تخطيه مضيفه فريق سامبدوريا، بنتيجة 3 – 2.



ويحتل نابولى، المركز الخامس، برصيد 25 نقطة، بعد تعادله القاتل مع ضيفه فريق تورينو، 1 – 1، ثم يوفنتوس، فى المركز السادس، برصيد 24 نقطة، بعد خسارته الثقيلة، بثلاثية نظيفة، أمام ضيفه فريق فيورنتينا.

وجاءت أرقام يوفنتوس خلال 2020 كالتالي..

- عدد المباريات: 48

- عدد الانتصارات: 32

- عدد مرات التعادل: 13

- عدد مرات الخسارة: 3

- عدد الأهداف: 106

- عدد الأهداف التي استقبلها: 52

- أنهى العام بفوز ضد لاتسيو.