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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

6 خطوات لإلغاء الاشتراك بالخدمات والتطبيقات على جهاز الأيباد

25 كانون أول / ديسمبر 2020 07:28

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من السهل الاشتراك في الكثير من الخدمات علىجهاز iPadالخاص بك، حيث لا يستغرق الأمر سوى ضغطة زر واحدة، لكن من المحتمل أن يكون لديك حتى اشتراكات لا تعرفها، إما لأن شخصًا ما في أسرتك قد اشترك في ذلك عن غير قصد، أو أنك نسيت أنك اشتركت بها.

عندما تتحقق من اشتراكاتك على جهاز الـ iPad ، يمكنك إلغاء الاشتراكات التي لا تستخدمها، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا قمت بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية، ولكنك تريد إلغاءها قبل أن تبدأ الخدمة في تحصيل الرسوم منك، لذا إليك كيفية إلغاء الاشتراكات على جهاز iPad

1. افتح تطبيق الإعدادات.

2. افتح ملف تعريف معرف Apple الخاص بك عن طريق الضغط فوق اسمك في الجزء العلوي من الشريط الجانبي الأيسر.

3. في صفحة ملفك الشخصي، اضغط على "الاشتراكات".

4. سيؤدي هذا إلى إظهار قائمة بكل ما قمت بالاشتراك فيه عبر جميع الأجهزة المتصلة بـ Apple ID،و قم بالتمرير عبر القائمة واضغط على أي اشتراك تريد إلغاءه، وإذا لم يكن الاشتراك الذي تبحث عنه هنا، فهذا يعني أنك لم تقم بالتسجيل للحصول عليه من خلال معرف Apple الخاص بك.

5. اضغط على "إلغاء الاشتراك" بالقرب من أسفل صفحة معلومات تلك الخدمة، وإذا كنت لا تزال في المرحلة التجريبية من اشتراكك، فسيظهر على الزر عبارة "إلغاء الإصدار التجريبي المجاني".

6. سيطلب منك تأكيد رغبتك في إلغاء اشتراكك، وعند الضغط على "تأكيد"، سيتم إلغاء اشتراكك رسميًا.

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