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أدوات أمنية جديدة من "فيس بوك" لمستخدميها فى 2021

25 كانون أول / ديسمبر 2020 07:29

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أعلنت شركة فيس بوك الأمريكية أن موقعها للتواصل الاجتماعى سيتضمن توفير أدوات أمنية جديدة لمستخدميها خلال عام 2021، وأوضحت الشركة الأمريكية، فى بيان نشره موقع "تايمز نيوز ناو"، أن فيس بوك ستبدأ فى السماح للمستخدمين بإعداد مفاتيح الأمان المادية كطريقة لتأكيد هويتهم قبل تسجيل الدخول إلى تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم.

وأشارت فيس بوك إلى أن تلك الأدوات ستكون متاحة لجميع المستخدمين بعد انتهاء اختبارها على عدد محدود بداية من العام المقبل.

وستتيح أدوات "فيس بوك" أيضا إمكانية ربط مفتاح أمان بالأجهزة الأخرى مثل جهاز كمبيوتر وسطح المكتب قبل تسجيل الدخول، والعكس أيضا.

كما ستمكن أيضا الشركة من شراء مفاتيح خاصة بالأجهزة من خلال تجار التجزئة، بحيث تسمح لهم بفتح حساباتهم في حالة رغب المستخدم في المزيد من أمان حسابات فيس بوك الخاصة به.

وأطلقت فيس بوك على تلك الأدوات اسم "فيس بوك بروتيكت" لمزيد من الأمان الخاص بالحسابات، وعدم السماح لأي متطفلين أو هاكرز باختراق حسابات المستخدمين مستقبلا.

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