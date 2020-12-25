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بلدية غزة تنظم مبادرة توعوية بعنوان " شكراً لوجودكم "

25 كانون أول / ديسمبر 2020 10:06

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غزة-الرأي


نظمت بلدية غزة بالتعاون مع هيئة المستقبل للتنمية مبادرة توعوية بعنوان " شكراً لوجودكم " بهدف تعزيز الوعي لدى صناع الجمال العاملين في البلدية، ضمن جهود تعزيز العمل التشاركي مع مؤسسات المجتمع المدني.
وجرى تنفيذ المبادرة بالشراكة مع منتدى شارك الشبابي وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان ( UNFPA ) ونظمت على مدار يومين في حديقة البلدية الرئيس، بمشاركة 50 من صناع الجمال.
وبينت البلدية أن الهدف من تنفيذ المبادرة هو تعزيز السلامة المهنية والصحة النفسية لدى المشاركين، وتعزيز الوعي الصحي والبيئي، والتفريغ النفسي لدى صناع الجمال.
وشملت فعاليات المبادرة عدة أنشطة وفعاليات منها: عقد ورشة توعية حول السلامة المهنية والصحية للعمال أثناء العمل في الميدان، وتنظيم أنشطة رياضية وحركية ومسابقات من أجل تحسين الصحة النفسية لديهم.

 

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