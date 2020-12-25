"هنية" يعلن عن جدارية الوفاء وغرس (10) ٱلاف شجرة زيتون

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن البدء في الترتيبات لتنفيذ مبادرة "أحياء يرزقون" في المحافظات الجنوبية، وهي مبادرة إحياء يوم الشهيد الفلسطيني والتي أعلن عن إطلاقها رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المبادرة يوم السادس من يناير المقبل وحتى نهاية الشهر، وتشمل جميع محافظات الوطن بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وأوضح عبد السلام هنية أن المبادرة تهدف إلى إحياء ذكرى الشهداء وتخليد تضحياتهم في طريق الحرية والاستقلال، والتأكيد على أن ما قدمه الشهداء هو نبراس يضيء الطريق نحو التحرير واستعادة المقدسات، ونوه هنية إلى أن عام 2021 سيكون عام تخليد شهداء فلسطين.

وقال هنية أن المبادرة تتمثل في زراعة أشجار الزيتون لما لهذه الشجرة من رمزية وطنية ودينية، على أن تحمل كل شجرة اسم شهيد من شهداء فلسطين، وأضاف أنه سيتم زراعة (10) ٱلاف شجرة زيتون في المحافظات الجنوبية ضمن المبادرة.

وأشار إلى توجيهات الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن القطاعين الرياضي والكشفي للإشراف على تنفيذ المبادرة.