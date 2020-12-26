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ميسي يتصدر أبرز 15 نجما يمكن التعاقد معهم مجانا فى 2021

26 كانون أول / ديسمبر 2020 06:21

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يأتى النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى، فى صدارة قائمة نجوم كرة القدم الذين تنتهى عقودهم مع أنديتهم فى 30 يونيو من العام المقبل 2021، وبالتالى يمكن بدء الدخول فى مفاوضات مع هؤلاء اللاعبين بدءا من مطلع يناير المقبل، وجاء أبرز هؤلاء النجوم فى القائمة وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، كالتالى.. 

ليونيل ميسي – برشلونة – 33 عاما – جناح أيمن

سيرجيو راموس – ريال مدريد – 34 عاما – مدافع

ديفيد ألابا – بايرن ميونخ – 28 عاما – ظهير أيسر

جيانلويجى دوناروما – ميلان – 21 عاما – حارس مرمى

لوكا مودريتش – ريال مدريد – 35 عاما – لاعب وسط

ممفيس ديباى – ليون – 26 عاما – جناح أيسر

فينالدوم – ليفربول – 30 عاما – لاعب وسط

سيرجيو أجويرو – مانشستر سيتى – 32 عاما – مهاجم

آنخيل دى ماريا – باريس سان جيرمان – 32 عاما – جناح أيمن

هاكان تشالهان أوجلو – ميلان – 26 عاما – صانع ألعاب

إيريك جارسيا – مانشستر سيتى – 19 عاما – 19 عاما

جوليان دراكسلر – باريس سان جيرمان – 27 عاما – جناح أيسر

هنريك مخيتاريان – روما – 31 عاما – لاعب وسط

خوان بيرنات – باريس سان جيرمان – 27 عاما – ظهير أيسر

خافى مارتينيز – بايرن ميونخ - 32 عاما – لاعب وسط

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