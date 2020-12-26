محمد صلاح الأكثر استخداما من كلوب مع ليفربول هذا الموسم

يتصدر النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، قائمة اللاعبين الأكثر استخداما من المدرب الألماني يورجن كلوب، مع الريدز في جميع البطولات خلال الموسم الجارى 2020-2021، وكشفت الإحصائية التي نشرها موقع "ترانسفير ماركت" العالمى، أن محمد صلاح سجل ظهوره في 21 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم بإجمالى 1653 دقيقة، ويتساوى محمد صلاح مع 3 لاعبين آخرين شاركوا في 21 مباراة أيضا مع ليفربول هذا الموسم وهم "فينالدوم 1620 دقيقة، روبرتسون 1743 دقيقة، وروبرتو فيرمينو 1379 دقيقة".

وسجل محمد صلاح ظهوره فى 13 مباراة مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، و6 مباريات بدورى أبطال أوروبا هذا الموسم، ومباراة بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بالإضافة إلى الدرع الخيرية، سجل خلالهم 16 هدفا و4 تمريرات حاسمة فى جميع المسابقات.

ويحتل محمد صلاح صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مرور 14 جولة حيث استطاع الفرعون، تسجيل 13 هدفاً حتى الآن بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه الثلاثي سون هيونج-مين مهاجم توتنهام هوتسبير، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، ودومينيك كالفيرت-لوين نجم إيفرتون.

ونجح الفرعون المصري في تسجيل أهداف في الموسم الحالي من البريميرليج أكثر من 4 أنيدة أخرى في المسابقة، وهي فرق: آرسنال (12 هدف) - وست بروميتش ألبيون (10 أهداف) - بيرنلي (8 أهداف) - شيفيلد يونايتد (8 أهداف).

ويستعد النجم المصري محمد صلاح لقيادة فريقه ليفربول في مواجهة ضيفه وست بروميتش ألبيون، بعد غد الأحد، على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة بفارق أربع نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.