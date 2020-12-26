مانشستر سيتى يسعى لمواصلة انتصاراته ضد نيوكاسل فى الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، نظيره نيوكاسل يونايتد، في تمام العاشرة من مساء اليوم، السبت، على ستاد الاتحاد معقل السيتيزنز، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، ويخوض مانشستر سيتى مواجهة الليلة وهو في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، فيما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة.

ويدخل لاعبى السيتى اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حسم الفريق تأهله للدور نصف النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مؤخرا، بعدما حقق فوزا كاسحا على مضيفه أرسنال المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد الننى، بأربعة أهداف مقابل هدفعلى استاد الإمارات، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة "كأس كاراباو".

ويفتقد مانشستر سيتى مجهودات العديد من اللاعبين أبرزهم الثنائى كايل ووكر وجابرييل خيسوس لاعبا الفريق، بعدما أثبت الاختبارات الطبية التى يجريها الفريق إصابتهما بفيروس كورونا.

قال نادى مانشستر سيتي فى بيان رسمى: "يمكن لمانشستر سيتي أن يؤكد أن جابرييل جيسوس وكايل ووكر واثنين من الموظفين قد أثبتت إصابتهم بـ COVID-19.

أضاف البيان "سيراقب جميع الأفراد الأربعة الآن فترة من العزلة الذاتية وفقًا للدوري الممتاز وبروتوكول حكومة المملكة المتحدة بشأن الحجر الصحي، الجميع في النادي يتمنى لزملائنا الشفاء العاجل خلال فترة عيد الميلاد قبل عودتهم إلى العمل والتدريب والمنافسة."

من جانبه، أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، في المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، أن المواجهة التي ستجمعه وستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد ستكون صعبة خاصة أنها أمام مدرب ليس غريباً على المان سيتي؟

وقال بيب جوارديولا: "عندما بدأنا عام 2020 بالفوز على أرضية إيفرتون في يوم رأس السنة الجديدة، لم يكن بإمكان أحد أن يتنبأ بدقة بما سيتبعه من حيث فيروس كورونا وكل البؤس والمشاكل التي سببها في جميع أنحاء العالم".

وأوضح مدرب السيتي: "الآن نأمل جميعًا أن يكون عام 2021 أفضل، وأن اللقاحات تعمل، ونعود جميعًا إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن وهذا بالطبع يعني أيضًا عودة الجماهير إلى الملاعب وهو أمر مهم. نحن اشتقنا لهم ".

أضاف جوارديولا: "بعد نيوكاسل، سنسافر لمواجهة ايفرتون وتشلسي وهما فريقان في قمة جدول الترتيب. سنعرف بعدها أين سنكون هناك جدول الترتيب، لا زالت هناك العديد من المباريات لتُلعب ومن المبكر جدًا وضع أي استنتاجات".