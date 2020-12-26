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"الإصلاح والتأهيل" تفتتح دورة تدريبية لعدد من مدرائها

26 كانون أول / ديسمبر 2020 08:02

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غزة-الرأي

افتتحت المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل، بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان  دورة تدريبية بعنوان: "التزامات أصحاب الواجب في مراكز الاصلاح والتأهيل في محافظات قطاع غزة لحماية حقوق النزلاء في أوقات الطوارئ".

وتأتي هذه الدورة التي تستهدف "19" من مدراء الإدارات والمراكز والوحدات في المديرية لرفع المستوى المعرفي لديهم فيما يتعلق بواجباتهم والتزاماتهم تجاه النزلاء حفاظا على حقوقهم القانونية.

بدوره، أكد المقدم شريف المصرى مدير التنمية والتدريب في المديرية على أهمية هذه الدورات الهادفة إلى تحسين منظومة العمل الإصلاحي.

وأشار المصري إلى أن هذه الدورة ستستمر لمدة "3" أيام تدريبية بمعدل "18" ساعة تدريبية؛ شاكرًا كل من شارك في هذه الدورة على التزامهم وتفاعلهم.

يذكر أن المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل تعكف من خلال هذه الدورات إلى تمكين العاملين والمدراء من معرفة حقوق النزلاء في القانون الدولي والتشريعات الوطنية.

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