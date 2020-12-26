وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تدين استهداف الاحتلال قصف خط المياه الرئيس بشارع صلاح الدين وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ خان يونس تتفقد عناصر الأجهزة الأمنية المشاركين في الحظر وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال سيبدأ بتطعيم الأسرى ضد "كورونا" الأيام المقبلة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تستنكر استهداف الاحتلال لمسجد الودود في حي التفاح وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الطاقة: قصف الاحتلال أحدث دماراً كبيراً بشبكات الكهرباء وكالة الرأي الفلسطينية الشخرة: لقاحات كورونا سيتم توفيرها خلال أسبوعين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 21 وفاة و1306 إصابات جديدة بكورونا في الضفة وغزة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تطالب الجهات الدولية بحماية المرافق الصحية من قصف الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الإغلاق الكامل في غزة اليوم السبت للأسبوع الثالث وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تستنكر استهداف طائرات الاحتلال لمحيط مستشفى الدرة
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال زيارة تفقدية لنادي التفاح

"هنية" يطالب المؤسسات الدولية بوقف استهداف الاحتلال الرياضة الفلسطينية

26 كانون أول / ديسمبر 2020 09:51

11
11

غزة-الرأي

أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للرياضة الفلسطينية يمثل جريمة يمارسها الاحتلال في كل عدوان على محافظات غزة، وعلى مدار السنوات الماضية، وطالب بوقف هذه الجرائم ولجم الاحتلال عن تنفيذ المزيد من الاعتداءات، وكان هنية قام ظهر اليوم بزيارة تفقدية لنادي التفاح شرق مدينة غزة، والذي تعرض صباح اليوم لأضرار جسيمة نتيجة قصف طائرات الاحتلال، وكان في استقباله عاطف حمادة رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة وإبراهيم القطاع أحد أبرز قيادات النادي، وقال هنية " استهداف الرياضة الفلسطينية ليس جديدا على الاحتلال، العشرات من الملاعب والأندية والصالات تعرضت للتدمير والقصف، رغم أنها مؤسسات ومرافق مدنية، ووفق المعاهدات الدولية يمنع استهدافها".
وطالب هنية الاتحادات واللجان الرياضية العربية والدولية بالوقوف إلى جانب الرياضة الفلسطينية، وإجبار الاحتلال على وقف هذه الجرائم وحماية الرياضيين والمرافق الرياضية من أي عدوان، وأضاف:" هذه الأندية والملاعب هي المتنفس الوحيد للشباب والأطفال، في ظل ما تعانيه محافظات غزة من حصار وظروف اقتصادية صعبة، الرياضة هي الملاذ الوحيد للحفاظ على طاقات المجتمع الفلسطيني ورعاية المواهب في شتى المجالات".
بدوره شكر عاطف حمادة رئيس نادي التفاح زيارة هنية وسرعة استجابته للوقوف بجانب النادي والتواصل العاجل للاطلاع على حجم الأضرار إثر القصف الإسرائيلي، كما أشاد حمادة بالمساعدة المالية العاجلة التي قدمها هنية لإدارة النادي، وأكد أن استهداف النادي ومرافقه ليس الأول بل سبقه العديد من الاعتداءات التي أحدثت الكثير من الأضرار، وقال إن الاحتلال لن ينجح في كسر إرادة الشباب الفلسطيني وسيبقى العمل والنشاط الرياضي متواصلا للتأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني في ممارسة حياته رغم كل الصعاب.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ المرحلة الأولى من مشروع الجاكيت الشتوي للأطفال المحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟